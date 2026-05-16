Tridesetosmogodišnjeg muškarca napala je ajkulaoko 10 časova u subotu na ostrvu Rotnest, nedaleko od Pertau Australiji. Pokrenuta je hitna spasilačka akcija, a muškarac je čamcem prevezen do pristaništa u zalivu Džordi.

Veliki broj spasilaca i hitnih službi posmatrao je dok su policija i lekari pokušavali reanimaciju. Međutim, muškarac nije mogao da bude spasen, saopštio je portparol policije.

- Policija Zapadne Australije pripremiće izveštaj za mrtvozornika - dodao je on.

Telo muškarca stavljeno je na nosila i potom prebačeno u vozilo hitne pomoći. Na odvojenim snimcima sa mesta događaja vidi se muškarac sa podvodnom puškom u čamcu morske policije, povezanim sa manjim plovilom.

Na ostrvo, koje se nalazi 19 kilometara od obale Fremantla, stigao je i spasilački helikopter. Odeljenje za primarnu industriju i regionalni razvoj (DPIRD) saopštilo je da je primilo prijavu da je muškarca ugrizla ajkula duga oko četiri metra.

"Surf Life Saving WA" objavio je na društvenim mrežama da je jutros oko 10 časova primećena velika bela ajkula duga oko pet metara, na oko 80 metara od obale. DPIRD je pozvao građane na dodatni oprez u područjima Horseshoe Reef i Marjorie Bay.

Dodali su da će patrolni brod nadgledati područje. Posetioci plaža zamoljeni su da prijave svako uočavanje ajkula nadležnim službama. Ostrvo Rotnest je zaštićeni prirodni rezervat i veoma popularna turistička destinacija.

Ovaj incident dolazi nakon niza napada ajkula duž australijske obale ove godine. Četvoro ljudi napadnuto je u blizini Sidneja u roku od samo 48 sati u januaru.