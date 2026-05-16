Pas po imenu Lazar, za kojeg su njegovi vlasnici tvrdili da je najstariji pas na svetu, uginuo je u četvrtak sa navršenih 30. godina i pet meseci, prenosi BFM TV.

Lazar, rase papilon, stekao je popularnost na društvenim mrežama kao "Lazar tridesetogodišnjak" i "najstariji pas na svetu", iako njegov rekord još nije zvanično potvrdila Ginisova knjiga rekorda.

Lazar - "najstariji pas na svetu" Foto: JEFF PACHOUD / AFP / Profimedia

Prema navodima vlasnice, pas je preminuo u veterinarskom centru u mestu Alonzije-la-Kaj u Gornjoj Savoji, nakon što su uočeni znaci slabosti i apatije.

Životinja je prethodno bila smeštena u azilu u Anesiju, nakon smrti prve vlasnice, a nedavno ju je udomila Ofeli Budol (29) koja je njegov život dokumentovala na društvenim mrežama.

- Nije bio najlepši pas, ali veza je bila trenutna...Primila sam Lazara jer me je ovaj pas dirnuo. Nisam želela da završi svoj život sam u skloništu. Trebalo mu je da bude okružen ljubavlju - rekla je ona za Parizjen.


Vlasnica je navela da je Lazar preminuo mirno, "u njenom naručju", nakon što mu je u klinici pružena medicinska nega, uključujući infuziju.

Zvanična potvrda rekorda još uvek nije data, a Ginisova knjiga rekorda razmatra dokumentaciju o starosti psa, dok trenutni rekord dugovečnosti pasa i dalje drži australijski ovčar koji je živeo 29 godina i 160 dana.

Kevin Zolinger, predsednik Društva za sprečavanje okrutnosti prema životinjama (Annecy Marlioz SPA) saopštio je da je u kontaktu sa Ginisovom knjigom rekorda kako bi ispravio situaciju.

On je naveo da "ima razne dokaze" u vezi sa Lazarovom starošću, uključujući informacije zabeležene u Nacionalnoj datoteci za identifikaciju pasa i rodoslov životinje, registrovan u francuskom rodovniku.

