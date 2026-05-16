Penzionisani francuski nastavnik fizičkog vaspitanja je u pritvoru nakon što je uhvaćen kako onlajn upućuje seksualne predloge četrnaestogodišnjoj devojčici.

Međutim, četrnaestogodišnja devojčica nije bila četrnaestogodišnja devojčica, njeno lice i glas generisani su veštačkom inteligencijom, a njima je upravljao popularni muški influenser, specijalizovan za hvatanje pedofila.

Šedesetšestogodišnji bivši nastavnik, Dominik B,predao se policiji u istočnoj Francuskoj u utorak, dan nakon što je njegov razgovor sa "devojkom" emitovan na nekoliko platformi.

U videu, Dominik B se može videti na jednoj strani ekrana, kako se odmara u stolici. Na drugoj strani je influenser, poznat kao FINNYZYYY, sa licem i glasom devojke koji se preklapaju.

Vizuelna izmena nije bila sjajna, influenser je morao da pokrije donji deo brade, ali je očigledno bila dovoljna da prevari penzionisanog nastavnika.

U 40-minutnom ćaskanju, koje je uživo videlo više od 40.000 gledalaca, a od tada oko milion puta, Dominik B. predlaže da se sastane sa "devojčicom" na fudbalskom stadionu Park de Prins u Parizu.

Pita je da li bi želela da ga poljubi, da li je ikada delila svoje golišave fotografije sa prijateljima i da li bi želela da ga vidi golog.

Kada ga je podsetila da "ona" ima samo 14 godina, on odbacuje prigovor uz obrazloženje da su mnoge devojke "mlađe od nje već vodile ljubav".

Muškarca su prepoznali neki gledaoci koji su upozorili Faros, francusku državnu platformu za uzbunjivače koji prijavljuju sadržaj na mreži.

Pre nego što su mogli da deluju, Dominik B. se sam odvezao u lokalnu policijsku stanicu.

Državni tužilac u Vezulu rekao je da se suočava sa optužbama za seksualno udvaranje osobi mlađoj od 15 godina i traženje slike maloletnika u pornografske svrhe.

Bivši zvaničnik Nacionalnog saveza školskog sporta (UNSS), njegov slučaj je pokrenuo pitanja o etici ove vrste zamke.

Prema FINNYZYY-ju, njegov cilj je "da podigne uzbunu... kako bi ljudi razumeli koliko je ozbiljan problem (seksualnog zlostavljanja dece)".

Ali advokat i komentator Murad Batih rekao je da smatra metode influensera "veoma zabrinjavajućim".

"Moramo da se pitamo: da li on zaista cilja da sarađuje sa policijom ili samo želi da stvori uzbuđenje? Jer da je zaista želeo da bude dobar građanin, mogao je jednostavno da odnese video policiji, a da ga ne postavi na internet", rekao je za novinski kanal BFMTV.

Orelien Martini iz sindikata sudija USM rekao je da građanski osvetnici "rizikuju da poremete prave policijske istrage koje su možda već u toku protiv osumnjičenog".

Ali, FINNMIZI je dobio podršku od krajnje desničarske stranke Nacionalni okupljanje, a poslanik Žan-Filip Tangi je rekao da je zadovoljan što je "civilno društvo mobilisano protiv ovog neopisivog fenomena... Reakcija političke klase je bila tako slaba".