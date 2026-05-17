Kako prenosi "Njujork tajms", njegovi najbliži saradnici već su izradili planove za povratak vojnih udara ako Donald Tramp odluči da prekine trenutni zastoj novim bombardovanjem. Tramp još uvek nije odlučio koji će biti njegovi naredni potezi, tvrde njegovi savetnici.

U međuvremenu, zvaničnici zainteresovanih zemalja pokušavaju da postignu kompromis koji bi primorao Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz.

To bi Trampu omogućilo da proglasi pobedu i pokuša da ubedi skeptične američke birače da je skup i smrtonosan vojni pohod na Iran zapravo bio uspešan.

Međutim, Tramp je novinarima u avionu "Air Force One", ubrzo nakon što je u petak napustio Peking, ponovio da je najnoviji iranski mirovni predlog potpuno neprihvatljiv.

- Pogledao sam ga i ako mi se ne sviđa prva rečenica, odmah ga bacim u smeće - izjavio je američki predsednik.

Tajni razgovori s Kinezima

Tramp je dodao da je o Iranu razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, čija je zemlja strateški partner Teherana i u velikoj meri zavisi od nafte i gasa koji se transportuju kroz pomenuti moreuz.

Ipak, naveo je da od Sija nije tražio da izvrši pritisak na Iran, a svi detalji njihovih razgovora još nisu poznati.

Predsednik SAD nalazi se podeljen između potpuno suprotnih struja kada je reč o ovom ratu. Iako mu sukob postaje veliki politički teret i često deluje kao da želi da ga što pre okonča i dalje nije ostvario ono što je ranije isticao kao glavni cilj - trajno sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Pentagon zato već aktivno planira mogućnost da se operacija "Epski bes", koja je privremeno zaustavljena kada je predsednik prošlog meseca proglasio primirje - ponovo pokrene u narednim danima, čak i pod drugim imenom.

Pentagon sprema eskalaciju sukoba

- Imamo spreman plan za eskalaciju ako to bude potrebno - poručio je ministar odbranePit Hegsetposlanicima tokom ovogodišnjeg svedočenja u Kongresu.

Hegset je takođe napomenuo da postoje i planovi za povlačenje i povratak kući, čime bi se više od 50.000 vojnika raspoređenih na Bliskom istoku vratilo u svoje matične baze.

Dvojica zvaničnika sa Bliskog istoka, koji su želeli da ostanu anonimni zbog osetljivosti operativnih podataka, otkrili su da Sjedinjene Države i Izrael sprovode intenzivne pripreme za mogući nastavak napada na Iran već naredne nedelje.

To su najveće pripreme od stupanja primirja na snagu.

- Ili će postići dogovor ili će biti zbrisani sa lica zemlje. Dakle, kako god okreneš, mi pobeđujemo - izjavio je Tramp u utorak, neposredno pre odlaska u Kinu.

Dve opcije - bombardovanje ili slanje specijalaca na nuklearna postrojenja

Ako Tramp zaista odluči da ponovo pokrene vojne udare, opcije uključuju još intenzivnije bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, navode američki zvaničnici.

Druga opcija predviđa slanje specijalnih jedinica na teren kako bi došle do nuklearnog materijala skrivenog duboko pod zemljom. Nekoliko stotina specijalaca već je raspoređeno na Bliskom istoku još u martu, upravo kako bi omogućili takvu opciju.

Kao podrška kopnenim snagama, ove jedinice bi mogle da budu uključene u misiju usmerenu na visoko obogaćeni uranijum u nuklearnom postrojenju Isfahan. Međutim, za takvu operaciju bile bi potrebne i hiljade dodatnih vojnika, što bi moglo dovesti do direktnog sukoba sa iranskom vojskom.

Teheran zapretio: "Čeka ih iznenađenje"

Iranski zvaničnici već su poručili da se i sami pripremaju za obnovu neprijateljstava.

- Naše oružane snage spremne su da zadaju zasluženi udarac svakoj agresiji - objavio je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf.

- Ceo svet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, biće iznenađeni.

Svaki novi napad na Iran verovatno bi nastavio tamo gde su borbe stale pre primirja 7. aprila. Uoči tog dogovora, Tramp je pretio da će "zbrisati celu iransku civilizaciju" ako Teheran ne omogući siguran prolaz trgovačkim brodovima kroz Ormuski moreuz.

Plan sistematskog uništavanja Irana

Predsednik je ranije najavljivao da će narediti američkoj vojsci da sistematski uništi svaki most i elektranu u Iranu ako vlast u Teheranu ne otvori moreuz za naftne tankere.

Američki vojni zvaničnici tvrde da su mete povezane sa Iranskom revolucionarnom gardom, ali međunarodno pravo zabranjuje namerno uništavanje civilne infrastrukture radi političkog pritiska.

Od početka primirja, Pentagon i vojni komandanti koriste pauzu u bombardovanju da ponovo opreme ratne brodove i avione u regionu.

General Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba, rekao je da vojska "i dalje drži širok spektar opcija spremnih za politički vrh", ali nije otkrio detalje mogućih operacija.

Velike snage američke vojske u pripravnosti

Na brifingu u Pentagonu 5. maja, general Kejn je naveo da više od 50.000 vojnika, dva nosača aviona, više od deset razarača i veliki broj borbenih aviona "ostaju spremni za ponovno pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana".

Ipak, vojni zvaničnici privatno priznaju da bi to bio izuzetno težak zadatak. Iako su raniji udari pogodili iranske raketne lansere i skladišta, obaveštajni podaci pokazuju da je Iran povratio kontrolu nad većim delom svojih položaja i podzemnih objekata.

Iran je, prema navodima, ponovo osposobio oko 30 od 33 raketna položaja duž Ormuskog moreuza, što bi moglo da ugrozi američke brodove i tankere.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

Oko 5.000 marinaca i oko 2.000 padobranaca iz 82. vazdušno-desantne divizije već se nalazi u regionu i čeka naređenja. Ako operacija dobije zeleno svetlo, mogli bi da budu upotrebljeni za prodor do iranskih nuklearnih objekata i obezbeđenje terena za specijalne jedinice.