Slušaj vest

Vođa Hamasa Iz ad-Din el-Hadad ubijen je u izraelskom napadu u petak u Pojasu Gaze, potvrdila je izraelska vojska (IDF) u subotu.

Ova objava dolazi nakon izveštaja Rojtersa da je Hamas ranije u subotu potvrdio Hadadovu smrt.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Kac su u zajedničkom saopštenju u petak uveče rekli da je Hadad bio meta.

Vazduhoplovstvo je izvršilo napad nakon što je dobilo obaveštajne podatke od Južne komande i Direkcije vojne obaveštajne službe izraelske vojske o lokaciji Hadada, koja je identifikovana nakon godina prikupljanja vojnih obaveštajnih podataka.

Odobrenje je izraelskim izraelskim medijima dato od strane vladinih zvaničnika oko 10 dana pre napada.

"Operacija obmane"

Pre napada, vazduhoplovstvo je izvelo "operaciju obmane" koju je odobrio brigadni general Omer Tišler.

Operacija je imala za cilj da spreči Hamas da otkrije neuobičajene aktivnosti u zapadnom Negevu i vazdušnom prostoru Gaze, dok se istovremeno uverava da vojno krilo Hamasa, kao i Hadadov unutrašnji krug, ostaju u stanju niske pripravnosti.

Šef operacija IDF-a, general-major Icik Koen, naložio je vojsci da bude spremna na kopnu, na moru i u vazduhu nakon napada.

Hadad otmičar bivših talaca u Gazi

Hadad je najviši vojni komandant Hamasa i poslednji vođa masakra 7. oktobra koji je ostao u Pojasu Gaze. Član je vojnog krila terorističke grupe od njenog osnivanja 1987. godine.

Hadad je takođe bio bivši talac u Gazi Liri Albag i otmičar Emili Damari.

"Svaki pas dobije svoj dan, a ti si pas", napisao je Albag na Instagram priči, koga je o operaciji lično obavestio Kac.

Damari se takođe oglasio o napadu, rekavši: "Zvanično je, Raz al-Din al-Hadad je eliminisan! Hvala svim snagama bezbednosti i onima koji su učestvovali u operaciji".

"Šabat šalom celom Izraelu. Ovo je veoma važan kraj za mnoge ljude. On je planirao 7. oktobar, ubio moje prijatelje i mnoge druge drage ljude, planirao je moju otmicu i takođe me je držao u tunelima Hamasa. Uz Božju pomoć, stići ćemo do svakog od ovih terorističkih ološa", nastavila je.

Iz ad-Din el-Hadad, ubijeni komandant Hamasa Foto: X printscreen

"Izrael će vas stići"

"Hadad je bio odgovoran za ubistvo, otmicu i povređivanje hiljada izraelskih građana i vojnika IDF-a", navodi se u zajedničkom saopštenju Kaca i Netanjahua.

"Držao je naše taoce zarobljene sa teškom okrutnošću, pokrenuo terorističke akte protiv naših snaga i odbio da sprovede sporazum koji je predvodio američki predsednik Tramp o razoružavanju Hamasa i demilitarizaciji Pojasa Gaze. IDF i Šin Bet dobro sprovode vladinu politiku da ne obuzdava pretnje i da prevremeno pobeđuje naše neprijatelje", nastavlja se.

"Nastavićemo da delujemo snažno i odlučno protiv svakoga ko je učestvovao u masakru 7. oktobra. Ovo je jasna poruka svim ubicama koji traže naše živote: Pre ili kasnije, Izrael će vas stići".

Tokom rata sa Gazom, Hadad se kretao između brojnih skrovišta, bio je u velikoj meri uključen u mrežu talaca u Pojasu i okružio se taocima pokušavajući da izbegne napade IDF-a.