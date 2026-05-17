Kaba je za Rojters rekao da je sa SAD-om potpisan sporazum kojim se predviđa da Sijera Leone godišnje prihvati do 300 državljana zemalja članica Ekonomske zajednice zapadnih zemalja deportovanih iz SAD, uz maksimalno 25 osoba mesečno.

Kaba je naveo da će prvi let sa deportovanim migrantima stići 20. maja i da će prevoziti 25 državljana Senegala, Gane, Gvineje i Nigerije.

SAD su prethodno deportovale migrante iz trećih zemalja i u druge afričke države, uključujući Demokratsku Republiku Kongo, Kamerun, Ekvatorijalnu Gvineju i Esvatini, što je izazvalo kritike organizacija za ljudska prava i pravnih stručnjaka zbog pravnog osnova takvih transfera.