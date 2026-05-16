Osam ljudi je danas poginulo u Bangkokuu sudaru teretnog voza, autobusa gradskog prevoza, nekoliko automobila i motocikala, prenose lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u prometnoj uskoj ulici kod železničke stanice kojom idu i vozovi, a vodi do aerodroma u centralnom delu glavnog grada Tajlanda.

Posle sudara su se zapalili autobus i nekoliko automobila, a na snimcima na društvenim mrežama se vidi da je voz posle sudara s njim gurao prugom nekoliko vozila iz kojih su ljudi poispadali.

Gradska služba za hitne slučajeve je saopštila da je poginulo najmanje osam ljudi, da je više od 20 povređeno i da se u izgorelim olupinama još traga za žrtvama.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

