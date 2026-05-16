MASOVAN RUSKI NAPAD DRONOVIMA NA UKRAJINU! Lansirano skoro 300 bespilotnih letelica, najveći broj njih oboren!
Ruske snage su sinoć napale Ukrajinusa ukupno 294 drona, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila ili neutralisala njih 269.
Napad je u jutarnjim časovima još trajao, a nekoliko ruskih bespilotnih letelica i dalje se nalazilo u ukrajinskom vazdušnom prostoru, piše Ukrajinska pravda.
Ukrajinske snage oborile su ili elektronski onesposobile 269 dronova-kamikaza tipa "šahed", "gerber" i "italmas", kao i dronove-mamce tipa "parodija". Delovale su na severu, jugu, kao i u centralnim i istočnim delovima zemlje.
Zabeleženi su pogoci 20 bespilotnih letelica na 15 lokacija, dok je pad olupina oborenih dronova registrovan na još devet mesta.
U okviru ovog masovnog napada, ruske snage su tokom noći između 15. i 16. maja gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmailskom okrugu u Odeskoj oblasti. U tim napadima nekoliko osoba je povređeno.
