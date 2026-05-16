Slušaj vest

Ruske snage su sinoć napale Ukrajinusa ukupno 294 drona, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila ili neutralisala njih 269.

Napad je u jutarnjim časovima još trajao, a nekoliko ruskih bespilotnih letelica i dalje se nalazilo u ukrajinskom vazdušnom prostoru, piše Ukrajinska pravda.

Ukrajinske snage oborile su ili elektronski onesposobile 269 dronova-kamikaza tipa "šahed", "gerber" i "italmas", kao i dronove-mamce tipa "parodija". Delovale su na severu, jugu, kao i u centralnim i istočnim delovima zemlje.

Zabeleženi su pogoci 20 bespilotnih letelica na 15 lokacija, dok je pad olupina oborenih dronova registrovan na još devet mesta.

U okviru ovog masovnog napada, ruske snage su tokom noći između 15. i 16. maja gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmailskom okrugu u Odeskoj oblasti. U tim napadima nekoliko osoba je povređeno.

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI UPOZORAVA: Putin uvlači još jednu zemlju u RAT, sprema OGROMAN napad, 4 NATO države u OPASNOSTI, Kijev URGENTNO šalje trupe!
zelenski.jpg
PlanetaGORE UKRAJINSKI GRADOVI! Ruske snage izvele MASOVNE UDARE na Odesu, Harkov i Poltavu! Objavljeni snimci napada, ima ranjenih! (FOTO/VIDEO)
rusija.png
PlanetaBRUTALAN NAPAD UKRAJINE NA RUSIJU! Bukte ključni strateški objekti širom zemlje, CRNI DIM iznad gradova, zadat snažan UDARAC! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
ukrajna.png
PlanetaSTIGLO NAREĐENJE SIRSKOG! Ukrajina skuplja krunske dokaze za RATNE ZLOČINE nakon jezivog ruskog raketiranja!
Oleksandar Sirski