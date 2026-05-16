Dodajte Kurir u vaš Google izbor

jedan od najobimnijih napada dronovima na ukrajinu

jedan od najobimnijih napada dronovima na ukrajinu

Slušaj vest

Ruske snage su sinoć napale Ukrajinusa ukupno 294 drona, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila ili neutralisala njih 269.

Napad je u jutarnjim časovima još trajao, a nekoliko ruskih bespilotnih letelica i dalje se nalazilo u ukrajinskom vazdušnom prostoru, piše Ukrajinska pravda.

Ukrajinske snage oborile su ili elektronski onesposobile 269 dronova-kamikaza tipa "šahed", "gerber" i "italmas", kao i dronove-mamce tipa "parodija". Delovale su na severu, jugu, kao i u centralnim i istočnim delovima zemlje.

Zabeleženi su pogoci 20 bespilotnih letelica na 15 lokacija, dok je pad olupina oborenih dronova registrovan na još devet mesta.