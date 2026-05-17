Papa Lav XIV boraviće u državnoj poseti Francuskoj od 25. do 28. septembra ove godine, saopšteno je danas iz Vatikana.

To će biti prva državna poseta poglavara rimokatoličke crkve Francuskoj u poslednjih 18 godina, preneli su francuski mediji.

- Odgovarajući na poziv šefa države i crkvenih vlasti zemlje, kao i generalnog direktora UNESKO-a, papa Lav XIV otputovaće u Francusku od 25. do 28. septembra 2026. godine, gde će posetiti sedište pomenute organizacije - navodi se u saopštenju za štampu Vatikana.

Francuski predsednik Emanuel Makron na mreži X naveo je da će ova poseta biti čast za Francusku, radost za katolike i veliki trenutak nade za sve.

- Oduševljeni smo što je Njegova Svetost papa Lav XIV potvrdio svoje putovanje u Francusku - napisao je Makron u svojoj objavi.

Ovo će biti prva državna poseta pape Francuskoj, nakon njegovog putovanja u Monako u martu prošle godine, prenela je BFMTV.

Njegov prethodnik, papa Franja, posetio je Francusku tri puta tokom svog dvanaestogodišnjeg pontifikata od 2013. do 2025. On je posetio Strazbur 2014. godine, Marsej 2023. i Ajačo 2024., ali nikada nije imao državnu posetu nacionalnog obima. Poslednja zvanična papska poseta Francuskoj bila je poseta Benedikta XVI u septembru 2008. godine.

Nakon posete Španiji u junu prošle godine, ova poseta potvrđuje papin povratak u evropske zemlje koje su usko povezane sa katolicizmom i koje prolaze kroz dehristijanizaciju, što ilustruje spremnost Crkve da se uključi u dijalog uprkos rastućim podelama po različitim etičkim i političkim pitanjima, navodi BFMTV.