Kler Broso, bivša komičarka i glumica, bori se sa iscrpljujućim mentalnim bolestima (bipolarni poremećaj i PTSP) od malih nogu.

Tokom tri decenije lečena je od strane psihijatara širom Severne Amerike i isprobala je skoro svaki dostupan tretman – od bihejvioralne terapije i lekova do elektrošokova.

Danas, Kanađanka (49) sebe opisuje kao "funkcionalno terminalnu", nesposobnu da radi, napusti kuću ili razgovara sa voljenima. Uključena je u bolnički program za pacijente sa upornim bolestima koji su iscrpeli sve opcije lečenja.

- Nema više šta da se pokuša, a ja sam na kraju svog života - izjavila je za BBC.

Broso želi pristup medicinski potpomognutom umiranju (eutanaziji), u Kanadi poznatom pod akronimom MAID. Iako je legalno, trenutno nije dostupno osobama čije je jedino stanje mentalna bolest.

- Svakog jutra otvorim oči i odmah osetim strah i anksioznost. Želim bezbednu smrt. Ne želim da moram da uradim nešto užasno - rekla je Broso.

Kanadski zakon i medicinske dileme

Kanada je planirala da proširi zakon na osobe sa teškim mentalnim bolestima otpornim na lečenje, ali je to dva puta odlagala usled zabrinutosti da zdravstveni sistem nije spreman.

Zbog pogoršanja svog stanja, Broso je od suda u Ontariju zatražila izuzeće od važećeg zakona.

Iako ankete pokazuju da većina Kanađana podržava MAID, pitanje mentalnih bolesti ostaje duboko podelilo javnost.

Parlamentarni odbor nadležan za ovo pitanje saslušao je brojna upozorenja:

Neki tvrde da je potpomognuta smrt postala prečica za ublažavanje patnje invalidnih Kanađana kojima bi zapravo pomogao bolji pristup stanovanju i nezi, dok drugi ističu da je psihijatriji teško da precizno utvrdi da li je pacijent zaista neizlečiv ili samo izražava suicidalne ideje.

Bivši šef psihijatrije u bolnici u Torontu, dr Sonu Gejnd, rekao je odboru da "nijedno od tih pitanja nije rešeno" i upozorio: "Umesto toga, imamo još više dokaza koji pokazuju da nismo spremni da obezbedimo MAID za mentalne bolesti".

Premijer Kanade Mark Karni izjavio je da čeka izveštaj odbora pre donošenja konačne odluke, rekavši da "voli da zauzima informisane stavove".

Za Broso, odbijanje prava na eutanaziju leži u društvenoj stigmi prema psihijatrijskim pacijentima.

- Ako sutra dobijem rak, mogu da odbijem lečenje i ispunjavam uslove za MAID - tvrdila je ona, ističući da su trenutni zakoni neustavni jer pacijentima sa mentalnim bolestima uskraćuju standardizovanu negu.

Međunarodna iskustva i statistika

Holandija, Belgija i Luksemburg dozvoljavaju asistirano umiranje (MAID) isključivo za mentalne bolesti. Rastući broj ovakvih slučajeva u Holandiji podelio je stručnjake: jedni upozoravaju na "zarazu samoubistvom", dok drugi to vide kao "milost" za nepodnošljivu patnju.

U Kanadi je proširenje zakona na neterminalne pacijente izazvalo oštre kontroverze nakon prijava da lekari samoinicijativno nude MAID osobama sa invaliditetom.

Zbog toga, organizacija Inclusion Canada zahteva vraćanje zakona isključivo na terminalne slučajeve, uz poruku:" Ulažemo u okončanje ljudskih života umesto da im ponudimo bolji kvalitet života".

Pitanje pristrasnosti i borba za ljudska prava

Kler Broso je duboko nezadovoljna radom parlamentarnog odbora jer su njeni zahtevi da svedoči više puta odbijeni. Odbor se pravdao nedostatkom vremena i davanjem prioriteta stručnjacima, iako su se sami lideri odbora javno usprotivili proširenju zakona.

Da je proces problematičan, potvrdili su i pojedini članovi odbora koji su reviziju nazvali jednostranom i izrazili sumnju u objektivnost konačnog izveštaja.

Dok čeka ishod pravne bitke i jesenji izveštaj parlamenta, Broso, uprkos napadima panike, poručuje da je njena borba pitanje osnovnih ljudskih prava.

"Ne zalažem se za smrt. Zalažem se da me ne smatraju delom ljudskog bića" - rekla je ona.