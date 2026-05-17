Ruska vojna jedinica snimila je sopstveni napad dronom na vozilo Ujedinjenih nacija u gradu Hersonu, koji se nalazi na prvoj liniji fronta, što prema međunarodnom pravu predstavlja ratni zločin.

Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) u Ukrajini potvrdila je pre dva dana da je njihovo "jasno obeleženo" vozilo pogođeno FPV dronom, ali tada nisu znali ko je odgovoran za napad, piše Kijev independent. U incidentu nije bilo žrtava.

Snimak napada objavljen na Telegramu pa obrisan

Ruski vojni bloger Osvedomitell Alex objavio je juče na Telegramu snimak koji prikazuje napad FPV dronom.

Video počinje logom ruske Grupe snaga "Dnjepar", koja deluje u Hersonskoj oblasti u Ukrajini. Iako je objava u međuvremenu obrisana sa kanala blogera, snimak je već počeo da kruži drugim proruskim kanalima, a preuzeo ga je i ukrajinski bloger i volonter Sergej Sternenko.

- Rusi to ne kriju, oni su ratni zločinci, a svako ko sa njima želi da sklapa dogovore saučesnik je u tim zločinima - napisao je Sternenko juče na društvenoj mreži "Iks".

Reakcija UN-a

Andrea de Domeniko, šef kancelarije OCHA u Ukrajini, izjavio je da je pogođeno vozilo u trenutku napada bilo angažovano na pružanju humanitarne pomoći civilima.

- Civili i humanitarni radnici ne smeju biti mete - poručio je Domeniko.

Napad na jasno obeleženo vozilo UN koje sprovodi humanitarnu misiju smatra se ratnim zločinom prema međunarodnom pravu.

Blogerovo opravdanje i suprotne tvrdnje

Vojni bloger Osvedomitell Alex tvrdio je da humanitarna misija nije imala službena odobrenja, najavu niti obezbeđene koridore.

Herson je nazvao crvenom zonom i dodao da se "svako neidentifikovano vozilo, posebno ono koje se približava liniji fronta bez prethodnog dogovora, smatra metom dvojne namene".

Međutim, Domeniko iz UN izjavio je da je organizacija o svojim aktivnostima obavestila i ukrajinsku i rusku vojsku.

Učestalo nasilje nad humanitarnim radnicima

Viktorija Andrievska, službenica za javno informisanje OCHA-e, saopštila je 14. maja da je ovo drugi takav incident u roku od nedelju dana. Naime, 12. maja u Dnjepropetrovskoj oblasti pogođen je kamion UN-a tokom dostave pomoći, pri čemu je vozač povređen.

- Zabrinjavaju me učestali slučajevi nasilja nad humanitarnim radnicima, što otvara pitanja o poštovanju međunarodnog humanitarnog prava. Od januara do aprila 2026. godine ubijena su tri humanitarna radnika, a njih 10 je povređeno u 56 incidenata - rekla je Andrievska.

Grad Herson, smešten uz reku Dnjepar na samoj liniji fronta, suočava se sa stalnim napadima dronovima i artiljerijom otkako su ga ukrajinske snage oslobodile krajem 2022. godine.