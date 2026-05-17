RUSKI "MONSTRUM" KOJI NEMA KONKURENCIJU U SVETU, PROBIJA SVAKU ODBRANU: "Snimak govori za sebe, ipak pokazuje da je VELIČINA BITNA"
To je novinarima rekao zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
- Danas ne postoje slični sistemi strateškog dometa. Ovaj sistem omogućava garantovani prodor i postojećih i bilo kojih sistema protivraketne odbrane koji su još uvek u fazi razvoja - rekao je on.
Prema njegovim rečima, snimak lansiranja koji je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije "govori sam za sebe".
Rjabkov je takođe rekao da parametri "Sarmata" pokazuju da je "veličina bitna", izrazivši da je lično impresioniran prečnikom generatora gasa.
Napomenuo je da je Rusija upozorila druge zemlje na testove, jer je Moskva vođena razumevanjem da "ne smo poljuljati stratešku stabilnost".
Ranije je komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev izvestio ruskog predsednika Vladimira Putina o uspešnom lansiranju "Sarmata".
Ruske oružane snage planiraju da rasporede prvi puk opremljen ovom interkontinentalnom balističkom raketom do kraja godine.
Putin je napomenuo da je "Sarmat" najmoćniji raketni sistem na svetu - četiri puta moćniji od najsposobnijih zapadnih ekvivalenata.
Njen domet prelazi 35.000 km. Raketa može da prati ne samo balističku već i suborbitalnu putanju, prodirući kroz sve postojeće i perspektivne sisteme protivraketne odbrane.
(Kurir.rs/TASS)