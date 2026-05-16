KRALJ ČARLS GLEDAO SMRTI U OČI! Pred njim se dogodila stravična TRAGEDIJA dok je prisustvovao važnom događaju!
Pripadnik jedinice Kraljevih trupa - kraljevske konjičke artiljerije pao je sa konja sinoć dok je napuštao hipodrom Vindzora, u grofoviji Berkšir. Lekari su odmah pokušali da spasu jahača, ali je on nažalost preminuo na licu mesta od zadobijenih teških povreda.
Policija je saopštila da smrt tretira kao nerazjašnjenu, ali ne i sumnjivu. Kraljevska smotra konja u Vindzoru nastavlja se prema planu, ali bez nastupa jedinice Kraljevih trupa - Kraljevske konjičke artiljerije.
Navodi se da je kralj Čarls "duboko potresen i ožalošćen" zbog smrti vojnika. Kralj, kao i vojvoda i vojvotkinja od Edinburga, prisustvovali su manifestaciji u petak i veruje se da su bili svedoci incidenta.
- Iako su Njegovo Veličanstvo i drugi članovi kraljevske porodice bili prisutni u areni u trenutku incidenta, nisu bili upoznati s ozbiljnošću situacije sve do kasnije. Kralj je bio duboko uznemiren i tužan kada je naknadno saznao za smrt pripadnika jedinice i stupiće u kontakt sa porodicom kako bi izrazio lično saučešće. Misli i najiskrenije saučešće cele kraljevske porodice upućeni su porodici nastradalog i njegovim vojnim kolegama u ovom teškom trenutku - rekao je portparol Bakingemske palate.
Kralju su se pridružili vojvoda i vojvotkinja od Edinburga dok je razgovarao sa pripadnicima jedinice Kraljevih trupa.
- Naše misli i saučešće su uz porodicu vojnika koji je juče izgubio život. Kraljevska smotra konja u Vindzoru nastaviće se danas prema objavljenom rasporedu, ali bez nastupa jedinice Kraljevih trupa - Kraljevska konjička artiljerija - rekla je direktorka događaja kompanije HPower, Džo Pek.
- Pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije ili materijal u vezi sa tragičnom smrću vojnog jahača na Kraljevskoj smotri konja u Vindzoru da nam se jave. Naše misli su uz porodicu vojnika, kao i širu vojnu zajednicu i organizatore Kraljevske smotre konja u Vindzoru u ovom izuzetno teškom trenutku. U ovom trenutku nismo naišli na sumnjive okolnosti. Sarađujemo sa Ministarstvom odbrane, Odeljenjem za istragu vojnih nesreća i organizatorima događaja iz kompanije HPower kako bismo prikupili što više informacija i utvrdili kako je došlo do ove tragedije - rekao je Majkl Lobenberg.
