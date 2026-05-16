Predsednik SAD Donald Tramp je kasno u petak objavio da su američke i nigerijske snage izvele operaciju u kojoj je ubijen globalni vođa ISIS-a.

Tramp je identifikovao teroristu kao Abu-Bilala el-Minukija, koga je opisao kao drugog po komandi ISIS-a na globalnom nivou.

- Večeras, po mojim uputstvima, hrabre američke snage i Oružane snage Nigerije besprekorno su izvršile pažljivo isplaniranu i veoma složenu misiju eliminisanja najaktivnijeg teroriste na svetu sa bojnog polja - napisao je Tramp u objavi na Truth Social.

- Abu-Bilal el-Minuki, drugi po komandi ISIS-a na globalnom nivou, mislio je da može da se sakrije u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obaveštavali o tome šta radi. Više neće terorisati narod Afrike, niti pomagati u planiranju operacija usmerenih na Amerikance - nastavio je Tramp.

Tramp je takođe zahvalio nigerijskoj vladi na saradnji u misiji.

- Njegovom smenom, globalna operacija ISIS-a je znatno smanjena - dodao je.

Oglasio se Hegset

U objavi na X u subotu ujutru, ministar rata Pit Hegset potvrdio je da su američke snage, u koordinaciji sa Oružanim snagama Nigerije, ubile el-Minukija i druge vođe ISIS-a i pružio više detalja o el-Minukijevoj ulozi u ISIS-u.

- Abu-Bilal el-Minuki je bio viši generalni direktorat provincija ISIS-a - broj dva za ISIS na globalnom nivou - odgovoran za nadgledanje planiranja napada, rukovođenje uzimanjem talaca i upravljanje finansijskim operacijama. Uklanjanje njega i drugog osoblja ISIS-a čini Amerikance bezbednijim dodatnim umanjivanjem sposobnosti ISIS-a da planira i izvodi napade koji prete američkoj domovini, američkim građanima i nevinim civilima - napisao je Hegset.

- Operacije poput sinoćnje demonstriraju izuzetnu smrtonosnost, strpljenje i veštinu američkih snaga, pojačanih zajedno sa voljnim i sposobnim partnerima, da se suoče sa zajedničkim pretnjama. Ovo bi trebalo da posluži kao podsetnik da ćemo loviti one koji žele da naude Amerikancima ili nevinim hrišćanima, gde god da se nalaze - napisao je Hegset.

Hegset je rekao da je Američka afrička komanda izvela „preciznu operaciju uklanjanja ovog teroriste“ po Trampovom uputstvu i u saradnji sa predsednikom Nigerije.

Sekretar je ponovio kako je Tramp u novembru "izjavio svetu da će pomoći u zaštiti hrišćana u Nigeriji i naložio Ministarstvu rata da se pripremi za akciju".

- Dakle, mesecima smo lovili ovog vrhovnog vođu ISIS-a u Nigeriji koji je ubijao hrišćane, i ubili smo ga - i celu njegovu grupu - napisao je Hegset.

Višestruki udari na mete ISIS-a

Ova objava dolazi nakon što je Centralna komanda SAD (CENTKOM) saopštila da je u februaru izvela višestruke udare na više od 30 meta ISIS-a u Siriji kao deo zajedničkog vojnog napora da se „održi neumoljiv vojni pritisak na ostatke terorističke mreže“.

CENTKOM je saopštio da su američke snage napale infrastrukturu ISIS-a i mete skladištenja oružja koristeći letelice sa fiksnim krilima, rotacione krilce i bespilotne letelice.

Tramp je 27. januara rekao novinarima da je imao „odličan razgovor“ sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šaraom.

"Sve stvari koje imaju veze sa Sirijom u tom području funkcionišu veoma, veoma dobro", rekao je tada. "Dakle, veoma smo srećni zbog toga".

CENTKOM je u februaru objavio da je više od 50 terorista ISIS-a ubijeno ili zarobljeno i da je pogođeno više od 100 infrastrukturnih ciljeva ISIS-a tokom dva meseca ciljanih operacija u Siriji.