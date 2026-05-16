Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimak koji prikazuje razorne rezultate ukrajinskih udara na ruske vojne i industrijske ciljeve, nazivajući ih "sankcijama dugog dometa" koje je Kijev uveo Moskvi.

Zelenski je naglasio da je ovo samo delić ciljeva koje su ukrajinske snage uništile prošle nedelje, a mnoge operacije su još uvek u toku.

- Ovo su naše sankcije dugog dometa ove nedelje. Većina operacija je još uvek u toku, tako da snimak prikazuje samo delić naših rezultata - napisao je ukrajinski predsednik.

Uništeni avioni, brodovi i moćni sistemi protivvazdušne odbrane

Spisak uništenih i pogođenih ciljeva uključivao je niz sofisticirane ruske vojne opreme, kao i energetsku infrastrukturu. Zelenski je potvrdio da su ukrajinski udari uspešno neutralisali ruski amfibijski avion Be-200, helikopter Ka-27 i teretni brod koji je prevozio ogromnu količinu municije.

Pored toga, ukrajinske snage su uspele da lociraju i unište napredne ruske sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući raketni sistem Pancir-S1 i sistem Tor. Među pogođenim i onesposobljenim ciljevima bili su američki komunikacioni kompleks Redut-2, grupa dronova i brojni drugi vojni objekti.

Ukrajinski predsednik je naglasio da su njihove "sankcije dugog dometa" nanele teške udarce objektima ruske naftne industrije, kao i ruskim brodovima.

Ukrajinski avioni su preleteli skoro 1.000 kilometara od linije fronta kako bi pogodili ciljeve, što pokazuje drastično povećanje ukrajinskih kapaciteta duboko unutar ruske teritorije.

"Ovo je potpuno opravdan odgovor"

Kijev kaže da ovi napadi predstavljaju direktan i jasan odgovor na rusku agresiju i svakodnevno uništavanje ukrajinskih gradova. Zelenski je najavio da ukrajinska vojska ne planira da se ovde zaustavi i da će pritisak samo rasti.

- Ovo su naši potpuno opravdani odgovori na ono što Rusi rade. Nastavićemo da povećavamo i obim i razmere ovih sankcija - rekao je Zelenski, šaljući jasnu poruku Moskvi da će se udari duboko u pozadinu samo intenzivirati.

Na kraju svoje poruke, ukrajinski predsednik se javno zahvalio svima koji su učestvovali u jačanju vojnih kapaciteta zemlje i posebno pohvalio hiruršku preciznost jedinica na terenu.

- Zahvaljujem se svima koji rade na izgradnji naše snage. Hvala vojnicima Oružanih snaga Ukrajine, Službi bezbednosti Ukrajine (SBU) i našim obaveštajnim službama na njihovoj izuzetnoj preciznosti - zaključio je Zelenski.