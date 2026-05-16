Američki nosač aviona "Džerald R. Ford", najveći i najnoviji u američkoj floti, vratio se u matičnu luku u Virdžiniji nakon skoro godinu dana provedenih na moru. Putovanje će ostati upamćeno kao najduže operativno raspoređivanje jednog nosača još od Vijetnamskog rata.

Brod je poslužio kao centralna tačka za sprovođenje vojnih ciljeva predsednika SAD Donalda Trampa u inostranstvu, što je uključivalo učešće u zarobljavanju bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura i ratnim operacijama u Iranu. Posada se istovremeno borila sa unutrašnjim problemima poput požara i kvarova na vodovodu.

Emotivan doček u Norfolku

Za porodice mornara, subotnji povratak označio je kraj neizvesne godine, s obzirom na to da su vojnici učestvovali u akcijama koje su dominirale svetskim vestima. Okupljeni su u Norfolku dočekali brod uz ovacije i ručno pravljene transparente sa porukama dobrodošlice.

Mornare je dočekao i američki ministar odbrane Pit Hegset.

Viktorija Dobson, koja je u beloj haljini sa motivima američke zastave dočekala supruga zajedno sa dvogodišnjom ćerkom, izjavila je za CNN: "Veoma sam uzbuđena i laknulo mi je. Najteži deo bilo je samohrano roditeljstvo. Kada je otišao, ona je bila beba, a sve važne tranzicije, poput ostavljanja flašice, prošla sam bez njega".

Produženje misije i incidenti na brodu

Iako su nosači aviona projektovani za misije do sedam meseci, "Ford" je na moru proveo 11. Admiral Daril Kodl istakao je da ne želi da ovo postane presedan, ali je priznao da je "jednom u životu splet događaja", uključujući rat sa Iranom, doveo do ovog neplaniranog produženja.

Misija je bila prožeta i tehničkim izazovima.

U martu je izbio požar u brodskoj vešeraji, čije je gašenje i čišćenje trajalo oko 30 sati. Iako niko nije teže povređen, oko 600 mornara je privremeno izgubilo pristup krevetima, a brod je ostao bez mogućnosti pranja veša.

Prema rečima admirala Kodla, incident, koji je usledio nakon stalnih problema sa brodskim toaletima zbog kojih su se vršile popravke u lukama, još uvek je pod istragom.

Članovi porodica su istakli da su ovakvi incidenti stvarali dodatnu brigu, uprkos tome što je "Ford" tehnološki najnapredniji brod.

Nosač vredna 13 milijardi dolara

I pored problema, aktuelni i bivši vojni zvaničnici ističu da je nosač, vredan 13 milijardi dolara, bio apsolutno neophodan američkoj vojsci. U Venecueli, "Ford" je lansirao avione u misiju zarobljavanja, dok je u Iranu služio kao platforma za kontinuirano slanje letelica u akciju.

"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

Brent Sadler, veteran mornarice sa 26 godina iskustva, objašnjava da napredni elektronski sistem katapultiranja omogućava lansiranje svega, od dronova do velikih borbenih aviona, dajući komandantima niz taktičkih opcija koje ostalih 10 američkih nosača nemaju.

Ruta broda bila je izuzetno dinamična: nakon isplovljavanja iz Virdžinije, "Ford" je preko Atlantika krenuo ka Mediteranu i Norveškoj. U januaru je hitno preusmeren na Karibe radi operacije protiv Madura, a potom poslat na Bliski istok kao podrška u ratu.