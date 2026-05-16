Ronilac spasilac je poginuo na Maldivima dok je tragao za telima pet italijanskih državljana koji su poginuli u nesreći pri ronjenju, što se smatra najgorom takvom tragedijom u istoriji ove ostrvske države.

Narednik Mohamed Mahdi je prebačen u bolnicu u kritičnom stanju, ali je kasnije podlegao povredama, potvrdio je danas portparol vlade, javlja BBC.

Narednik Mohamed Mahdi Foto: Min. of Climate Change, Environment and Energy, MV

Pet Italijana poginulo istražujući podvodne pećine

Pet italijanskih državljana, uključujući članove tima sa Univerziteta u Đenovi, poginulo je u četvrtak ujutru dok su pokušavali da istraže pećine na dubini od oko 50 metara kod atola Vaavu. To su profesorka ekologije Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal i dva istraživača. Peta žrtva je rukovodilac operacija broda i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti.

Prijavljeni su kao nestali nakon što nisu uspeli da izrone. Policija je saopštila da je područje, oko 100 km južno od glavnog grada Malea, imalo loše vremenske uslove i da je izdato žuto upozorenje za turističke brodove i ribare.

Spasilac se razboleo tokom pretrage visokog rizika

Pretragu, koju je maldivska vojska opisala kao veoma rizičnu zbog lošeg vremena, u subotu je nadgledao maldivski predsednik Mohamed Muizu.

- Osam spasilaca-ronilaca danas je ušlo u vodu. Kada su izronili, shvatili su da se gospodin Mahdi nije pojavio - rekao je za BBC Mohamed Hosain Šarif, portparol maldivske vlade.

Dodao je da su se drugi ronioci odmah vratili u vodu i pronašli Mahdija bez svesti. Do sada je pronađeno samo jedno telo Italijana, u pećini dubokoj oko 60 metara.

Pet Italijana poginulih na Maldivima tokom ronjenja Foto: Društvene Mreže

Nije jasno zašto su ronioci išli na zabranjenu dubinu

Šarif je istakao da je rekreativnim roniocima dozvoljeno da rone samo do dubine od 30 metara i da nije jasno zašto su italijanski ronioci ušli u pećinu koja se nalazi 60 metara ispod površine mora.

Italijansko ministarstvo spoljnih poslova je ranije saopštilo da je preostalih 20 italijanskih državljana koji su bili na jahti Djuk od Jorka, sa koje su preminuli ronioci krenuli na ronjenje, nepovređeno. Pomaga im italijanska ambasada u Kolombu, Šri Lanka.

