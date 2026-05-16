Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Libansko Ministarstvo javnog zdravlja, u svom najnovijem izveštaju, saopštilo je da je kumulativni broj žrtava u tekućim napadima Izraela između 2. marta i 16. maja dostigao 2.969 poginulih i 9.112 ranjenih.

Objava bilansa stradalih dolazi nakon najnovijeg talasa napada izraelskih snaga uprkos dogovorenom primirju.

Izraelski ratni avioni izveli su jutros vazdušne napade na grad Johmor el Šakif na jugu Libana, prenela je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Prema istom izvoru, gradovi Kfar Tebnit, Arnun i Johmor el Šakif, kao i područje puta Arnun-Kfar Tebnit, bili su izloženi jakom artiljerijskom bombardovanju.

NNA je prenela da su napadi izvedeni u više talasa, ali za sada nema zvaničnih informacija o žrtvama ili razmerama štete.

Izrael i Liban su se prethodno saglasili da produže za 45 dana primirje koje je 16. aprila proglasio američki predsednik Donald Tramp, kako je sinoć saopštio Stejt department.

"Prekid neprijateljstava od 16. aprila biće produžen za 45 dana kako bi se omogućio dalji napredak", rekao je portparol Stejt departmenta Tomi Pigot, prenosi Rojters.