Mohamed Mokber, savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneia, upozorio je Kuvajt i UAE da Teheranovo uzdržavanje prema njima neće trajati beskonačno, optužujući ih da su svoju teritoriju stavili na raspolaganje neprijateljima Irana.

"Iran ih je godinama gledao kao prijatelje i braću, ali oni su unapred prodali svoju nezavisnost i čak stavili svoju zemlju i domove na raspolaganje neprijateljima Palestine i Irana", rekao je Mokhber.

Navodi i da odgovor Islamske Republike na ono što je nazvao "iznajmljenim uporištima CENTKOM-a" tokom nedavnog rata nije bio u punom obimu.

"Ali ovo ograničenje svakako nije trajno", dodao je.

Iran je više puta tvrdio da su njegovi udari u zemljama regiona tokom sukoba bili usmereni samo na objekte i infrastrukturu povezane sa SAD i Izraelom, a ne na same zemlje.

Teheran je iskoristio tu razliku da kaže da ostaje otvoren za odnose sa susedima čak i kada ih upozorava da ne dozvole da se njihova teritorija koristi u operacijama protiv Irana.