Slušaj vest

London je danas pod opsadompolicije nakon što su se desetine hiljada demonstranata okupile na dva velika skupa – protestu krajnje desnice koji predvodi Tomi Robinson i propalestinskom maršu povodom Dana Nakbe, dok je nekoliko osoba već uhapšeno.

Više od 4.000 policajaca raspoređeno je u Londonu između učesnika ova dva skupa i uspostavljena je tampon zona, tzv. sterilna zona između dve povorke, prenosi BBC.

Policija, koja je saopštila da danas sprovodi jednu od najznačajnijih policijskih operacija u poslednjih nekoliko godina, koristi dronove, policijske konje i pse, a u pripravnosti su i oklopna vozila. 

Screenshot 2026-05-16 183610.png
Foto: Printskrin X

Do 13 časova po lokalnom vremenu uhapšeno je najmanje 11 osoba, ali nije precizirano zbog kojih prekršaja niti na kom skupu.

Policija je potvrdila da su u blizini stanice Јuston uhapšena dvojica muškaraca za kojima se tragalo zbog sumnje da su tukli ljude u Birmingemu, a koji su doputovali u London kako bi učestvovali na skupu "Ujedinimo Kraljevstvo".

Snimci BBC-ja pokazali su da je najmanje jedna osoba uhapšena i na propalestinskom maršu.

Demonstranti koji učestvuju u maršu nose britanske zastave, skandiraju "hoćemo ostavku Starmera" i nose crvene kačkete sa natpisom "Make England Great Again" (MEGA).

Propalestinska povorka, kojom se obeležava Dan Nakbe, krenula je iz Kensingtona, a zatim preko Pikadilija ka Vaterlo Plejsu.

Dan Nakbe je posvećen ubistvima Palestinaca i njihovim proterivanjima tokom rata koji je pratio osnivanje države Izrael 1948-49. godine.

Među okupljenima su se mogle videti zastave i natpisi sa sloganima poput "Uništite krajnju desnicu" i "Sloboda za palestinske taoce", a mnogi su nosili kefije koje se smatraju simbolom solidarnosti sa Palestincima.

Kurir.rs/BBC

Ne propustitePlanetaHAOS U BRITANIJI: U Londonu ne prestaju hapšenja na protestima desnice
putin01-epa-neil-hall.jpg
PlanetaPOSLATO UPOZORENJE BRITANSKIM TURISTIMA: Izbegavati putovanja u OVIH 16 zemalja, postoji opasnost od terorističkih napada i eskalacije sukoba!
Donald Tramp Ajatolah Ali Hameni
PlanetaPROTEST U LONDONU ZBOG RATA U GAZI: Hiljade propalestinskih demonstranata ispred britanskog parlamenta
profimedia0817568308.jpg
PlanetaZATVOREN SIMBOL LONDONA: Propalestinski demonstranti blokirali čuveni pokretni most (FOTO)
profimedia0817569128.jpg
PlanetaHAOS U LONDONU: Na ulicama stotine hiljada propalestinskih demonstranata, policija uhapsila oko 100 ljudi (VIDEO, FOTO)
131201-ap-alberto-pezzali.jpg
PlanetaMASOVNI PROTESTI U LONDONU: Hiljade ljudi podržalo Palestince (FOTO)
profimedia0817568308.jpg
PlanetaHAOS U LONDONU! HILJADE LJUDI PODRŽALO PALESTINU: Demonstranti bacali flaše, plakate i baklje na policiju! (VIDEO, FOTO)
london-4.jpg