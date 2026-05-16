London je danas pod opsadompolicije nakon što su se desetine hiljada demonstranata okupile na dva velika skupa – protestu krajnje desnice koji predvodi Tomi Robinson i propalestinskom maršu povodom Dana Nakbe, dok je nekoliko osoba već uhapšeno.

Više od 4.000 policajaca raspoređeno je u Londonu između učesnika ova dva skupa i uspostavljena je tampon zona, tzv. sterilna zona između dve povorke, prenosi BBC.

Policija, koja je saopštila da danas sprovodi jednu od najznačajnijih policijskih operacija u poslednjih nekoliko godina, koristi dronove, policijske konje i pse, a u pripravnosti su i oklopna vozila.

Do 13 časova po lokalnom vremenu uhapšeno je najmanje 11 osoba, ali nije precizirano zbog kojih prekršaja niti na kom skupu.

Policija je potvrdila da su u blizini stanice Јuston uhapšena dvojica muškaraca za kojima se tragalo zbog sumnje da su tukli ljude u Birmingemu, a koji su doputovali u London kako bi učestvovali na skupu "Ujedinimo Kraljevstvo".

Snimci BBC-ja pokazali su da je najmanje jedna osoba uhapšena i na propalestinskom maršu.

Demonstranti koji učestvuju u maršu nose britanske zastave, skandiraju "hoćemo ostavku Starmera" i nose crvene kačkete sa natpisom "Make England Great Again" (MEGA).

Propalestinska povorka, kojom se obeležava Dan Nakbe, krenula je iz Kensingtona, a zatim preko Pikadilija ka Vaterlo Plejsu.

Dan Nakbe je posvećen ubistvima Palestinaca i njihovim proterivanjima tokom rata koji je pratio osnivanje države Izrael 1948-49. godine.

Među okupljenima su se mogle videti zastave i natpisi sa sloganima poput "Uništite krajnju desnicu" i "Sloboda za palestinske taoce", a mnogi su nosili kefije koje se smatraju simbolom solidarnosti sa Palestincima.