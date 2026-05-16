Palestinska militantna grupa Hamas potvrdila je danas da je Izrael likvidirao vojnog komandant tog militantnog pokreta Iza al-Dina al-Hadada.

Hamas je osudio "kukavičko izraelsko ubistvo" al-Hadada, komandanta koji je predvodio oružano krilo Hamasa u Pojasu Gaze brigade Al Kasam, prenosi Al Džazira.

Hamas je saopštio da je al-Hadad ubijen u petak uveče zajedno sa svojom ženom, ćerkom i drugim palestinskim civilima optužujući Izrael za najnovije kršenje sporazuma o prekidu vatre u okupiranoj palestinskoj enklavi i kontinuiranu izraelsku agresiju protiv nedužni palestinskih civila.

Palestinski pokret mudžahedina i njegovo vojno krilo, Mudžahedinske brigade izdao je saopštenje u kojem se navodi da je Iz al-Din al-Hadad ubijen u mučkom izraelskom napadu.

"Pohvaljujemo njegove ogromne žrtve i dugu borbu i sećamo se njegove bogate istorije otpora protiv cionističkog neprijatelja do mučeničke pogibije. Izrael neće biti u stanju da reši sukob, uprkos ratnoj mašini i uništenju koje je aprovodi više od dve i po godine", navodi se u njihovom zajedničkom saopštenju.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da je u vazdušnom napadu u gradu Gaza ubijen lider Hamasa u Pojasu Gaze i šef vojnog krila te grupe Iz al-Din al-Hadad.

Prema navodima IDF-a, Hadad je bio meta "preciznog udara" i označen je kao jedan od "arhitekata masakra 7. oktobra", preneo je ranije danas Tajms of Izrael.

Prema tvrdnjama izraelske vojske, Hadad je bio jedan od "najdugovečnijih komandanata Hamasa", ranije je predvodio brigadu Hamasa u Gazi i imao bliske veze sa rukovodstvom te organizacije.