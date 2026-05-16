Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragčiocenio je da je manjak poverenja glavna prepreka u pregovorima između Vašingtona i Teherana.

- Sumnjamo u njihovu ozbiljnost - rekao je Aragči novinarima u Nju Delhiju, dodajući da će se pregovori nastaviti "ako Vašington bude spreman za fer i uravnotežen sporazum".

Američki predsednik Donald Tramp je ranije ove nedelje odbacio najnoviji mirovni predlog Irana kao "besmislen".



Iako se navodi da je Teheran napravio neke ustupke koji se tiču njihovih nuklearnih kapaciteta, Tramp je rekao da želi da potpuno ukloni visoko obogaćeni uranijum iz Irana.

Iran tvrdi da njegov nuklearni program ima mirnodopske svrhe.