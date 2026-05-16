Iran uvodi novi mehanizam za kontrolu pomorskog saobraćaja kroz određenu rutu u Ormuskom moreuzu, koji uključuje naplaćivanje naknada za "specijalizovane usluge", saopštio je danas visoki iranski zvaničnik Ebrahim Azizi.

U objavi na mreži X, Azizi, koji obavlja funkciju predsednika Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku parlamenta, naveo je da je novi sistem u skladu sa iranskim nacionalnim suverenitetom i da će garantovati bezbednost međunarodne trgovine.

"Iran je, u okviru svog nacionalnog suvereniteta i garancije bezbednosti međunarodne trgovine, pripremio profesionalni mehanizam za upravljanje saobraćajem u Ormuskom moreuzu duž određene rute, koja će uskoro biti predstavljena", dodao je on, prenela je Pres TV.

Azizi je ponovio da iranska politika dozvoljava brodovima koji sarađuju sa Iranom da prolaze kroz strateški plovni put, kao i da je neprijateljskim zemljama to zabranjeno na osnovu novog mehanizma.

"U ovom procesu, samo komercijalni brodovi i strane koje sarađuju sa Iranom imaće koristi od toga", naglasio je zvaničnik.

Azizi je dodao da će određena ruta ostati zatvorena za operatere takozvanog "Projekta Sloboda", misleći pri tom na operaciju koju je pokrenuo američki predsednik Donald Tramp s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz.

"Neophodne naknade biće naplaćivane za specijalizovane usluge koje se pružaju u okviru ovog mehanizma", istakao je Azizi.

Zamenik predsednika iranskog parlamenta, Ali Nikzad, ranije ovog meseca rekao je da Iran nikada neće odustati od svojih prava u Ormuskom moreuzu, dodajući da će parlament odobriti novi zakon kojim se uvodi novi pravni režim za vitalnu rutu, a koji ne samo da uključuje uslove Irana, već uzima u obzir i pravila međunarodnog prava i prava susednih zemalja.

On je dodao da nacrt zakona predviđa da brodovi koji pripadaju izraelskom režimu neće ni pod kojim okolnostima moći da prođu kroz moreuz.

Naglasio je takođe da dozvola neće biti data "neprijateljskim zemljama, posebno Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi prošle kroz taj plovni put".