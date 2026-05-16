Britanski premijer Kir Starmer razmatra "sve opcije", uključujući mogućnost ostavke, ukoliko gradonačelnik Mančestera Endi Burnam pobedi na dopunskim izborima u Mejkerfildu, objavio je list "Telegraf", pozivajući se na izvore iz vlade.

Prema navodima lista, Starmerovi saveznici tvrde da premijer u privatnim razgovorima deluje "manje borbeno" nego u javnim nastupima, ali ga istovremeno pozivaju da ne podnosi ostavku pre vanrednih izbora koji se očekuju 18. juna, kako bi se izbegla "otvorena borba za liderstvo u Laburističkoj stranci".

Očekuje se da bi zamenica lidera laburista Angela Rajner i bivši lider stranke Ed Miliband mogli da podrže Bernama ukoliko postane poslanik i pokrene kandidaturu za premijera.

Istovremeno, bivši ministar zdravlja Ves Striting navodno razmatra sopstvenu kandidaturu.

Dauning strit negira da Starmer planira ostavku i insistira da britanski premijer veruje da može da ostane na funkciji, uprkos pritiscima iz redova oko 100 laburističkih poslanika koji traže njegov odlazak.

Nacionalni izvršni komitet Laburističke stranke odobrio je Bernamu kandidaturu za dopunske izbore u Mejkerfildu, a analitičari navode da bi mu pobeda omogućila povratak u Donji dom i formalno pravo da se kandiduje za lidera stranke.

Američki predsednik Donald Tramp dodatno je pojačao pritisak na Starmera ocenivši da će britanskom premijeru biti "teško" da politički opstane ukoliko ne promeni politiku prema imigraciji i energetici.

Kurir.rs/Telegarf

