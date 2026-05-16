Sedam osoba je povređeno u subotu kada je automobil velikom brzinom udario u pešake u centru severnoitalijanskog grada Modene, saopštila je policija.

Četiri od njih su teško povređene, javili su italijanski mediji.

Policija je saopštila da je vozač, u tridesetim godinama, uhapšen i da nije bilo druge opasnosti.

Napadača zaustavili hrabri prolaznici.

Automobil je udario u izlog prodavnice nakon što je udario pešake, a vozač, naoružan nožem, napao je prolaznika koji je pokušao da ga zaustavi. Prolaznik Luka Sinjoreli, koji je zaustavio napadača i završio sa krvavom glavom, rekao je za RAI šta se dogodilo.

„Dobio sam dva udarca, jedan u grudi, a drugi u glavu. Usledila je borba“, rekao je Sinjoreli. „Uspeo sam da izbegnem jedan udarac, a drugi sam primio. Zatim sam mu blokirao zglob. A onda sam ga neutralisao“, rekao je, dodajući da su mu pomogli i drugi prolaznici. Gradonačelnik Modene Masimo Meceti zahvalio se hrabrim prolaznicima.

Nakon što su ga prolaznici savladali, policija je uhapsila 31-godišnjaka.

"Vozač je italijanski državljanin marokanskog porekla"

Neki italijanski mediji izveštavaju da je on italijanski državljanin marokanskog porekla, bez krivičnog dosijea, rođen u pokrajini Bergamo, ali sa prebivalištem u pokrajini Modena.

Prema prvim izveštajima, potvrđenim snimcima sa sigurnosnih kamera, čini se da je čin bio nameran. Muškarac koji je vozio automobil, dolazeći iz ulice Largo Garibaldi, iznenada je skrenuo na trotoar i ubrzao dok je ulazio u ulicu Via Emilija Centro, a zatim se zakucao u izlog prodavnice Dalari, udarivši ženu koja je sada u opasnosti da izgubi noge, javlja RAI.

„Videli smo kako se automobil približava, kreće se ka ivičnjaku. Odjednom je ubrzao. Išao je najmanje 160 kilometara na sat, videli smo ljude kako lete“, rekli su očevici.