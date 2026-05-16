Zvaničnici Trampove administracije podstiču Ujedinjene Arapske Emirate da se više uključe u rat u Iranu i zauzmu jedno od teheranskih ostrva u Zalivu, saznaje britanski Telegraf.

"Neki u okruženju Donalda Trampa sugerisali su da UAE treba da preuzmu ostrvo Lavan, koje je navodno bombardovano u tajnim vojnim napadima Emirata početkom aprila. Uzmite ih! Na terenu bi bile čizme UAE umesto američkih", rekao je za "Telegraf" bivši visoki Trampov bezbednosni zvaničnik.

Ohrabrenje dolazi usred otkrića o sve većem angažovanju UAE u jedanaestonedeljnom sukobu i njihovim rastućim vezama sa Izraelom. Analitičari kažu da rat i teško iransko bombardovanje ove zalivske države ubrzavaju dramatično preuređenje širom Bliskog istoka u rivalske geopolitičke ose.

UAE sve bliže Americi i Izraelu

Emirati su podneli najveći teret Teheranove odmazde otkako su Izrael i Amerika počeli da napadaju Iran krajem februara. Suočavanje sa napadom više od 2.800 raketa i dronova predstavljalo je prekretnicu u vidu "trenutka 11. septembra" za UAE, primoravajući kraljevinu da preispita svoju odbranu i razmotri svoja savezništva i mesto u svetu.

Rezultat je bio da su UAE udvostručili odnose sa Amerikom i Izraelom, dok su se suočili sa zategnutim vezama sa susednim zemljama, uključujući Saudijsku Arabiju. Umesto da ih zbliži, rat je produbio podelu.

Ranije u maju, UAE su takođe odlučile da napuste OPEK, grupu glavnih proizvođača nafte kojom dominiraju Saudijci.

"Što duže ovo traje, to više vremena imaju da razmisle o svom mestu u svetu, svom mestu u Zalivu – ko je prijatelj, a ko nije. Oni gledaju na stvari prilično oštro, crno-belo, kao prijatelj ili neprijatelj", rekla je za "Njujork tajms" Barbara Lif, bivša ambasadorka SAD u UAE.

Operacije protiv Irana

Predsednik UAE šeik Mohamed bin Zajed el Nahjan je bezuspešno tražio od Saudijaca i Katara da se pridruže kontranapadima protiv Irana na početku rata, prema izveštajima.

Početkom aprila, UAE su napale nekoliko iranskih ciljeva, uključujući Lavan, navode odvojeni izveštaji, što zemlja nije potvrdila.

Saudijska Arabija je takođe pokrenula "brojne" vazdušne napade na Iran krajem marta, izvestio je Rojters.

U međuvremenu, veze UAE sa Izraelom, koje su normalizovane Avramovim sporazumom 2020. godine, procvetale su tokom rata, čak i dok su druge zemlje Zaliva držale distancu.

Ispostavilo se da je Izrael dao UAE baterije protivvazdušne odbrane "Gvozdena kupola" kako bi se borili protiv iranskog bombardovanja, a Benjamin Netanjahu, izraelski premijer, rekao je da je u martu obavio tajnu posetu zemlji i da su razgovori doveli do "značajnog napretka". Abu Dabi je negirao da je do posete došlo.

Teheran optužuje Emirate

Posle izveštaja, Iran je ove nedelje nazvao UAE "aktivnim partnerom u ovoj agresiji, i nema sumnje u to".

UAE su odgovorili da odbacuju "pokušaje opravdanja iranskih terorističkih napada", ali su rekli da zadržavaju "sva svoja suverena, zakonska, diplomatska i vojna prava da se suprotstave bilo kakvoj pretnji, zahtevu ili neprijateljskom činu".