Američki novinar Ajzak Sol, osnivač nezavisnog političkog biltena Tangle, objavio je opsežnu istragu u kojoj tvrdi da su Donald Tramp i njegova porodica tokom njegovog drugog mandata ostvarili milijarde dolara kroz poslovne aranžmane povezane sa političkim uticajem i odlukama američke administracije.

Posebna pažnja u istrazi posvećena je poslovima sa kriptovalutama. Porodica Tramp je 2024. godine pokrenula kompaniju World Liberty Financial, koja je, prema navodima istrage, do kraja 2025. ostvarila prihode od oko milijardu dolara.

Istovremeno, Trampova administracija je ublažavala regulative vezane za tržište kriptovaluta, dok je kompanija povezana sa porodicom širila poslovanje i privlačila velike investitore.

Samo nekoliko dana pre početka drugog mandata, Donald Tramp je pokrenuo i sopstvenu kriptovalutu pod nazivom "$TRUMP", poznatu kao memecoin. Vrednost tog tokena naglo je skočila nakon agresivne promocije na društvenim mrežama i događaja organizovanih u Trampovim luksuznim resortima.

Prema procenama lista Financial Times, Tramp je samo na tom projektu mogao da zaradi oko 350 miliona dolara.

U priču je uključena i Melanija Tramp, koja je pokrenula sopstveni memecoin, čija je vrednost takođe eksplodirala pre naglog pada.

Istraga navodi i slučajeve u kojima su strani investitori i milijarderi povezani sa istragama američkih regulatora ulagali desetine miliona dolara u projekte povezane sa Trampovima, nakon čega su pojedini postupci protiv njih ublaženi ili obustavljeni.

Pominju se i veze sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom, uključujući milijarde dolara investicija, luksuzne poklone i unosne vojne ugovore koje je američka administracija odobravala tokom Trampovog mandata.

U tekstu se posebno izdvaja i Džared Kušner, koji je paralelno sa političkim pregovorima na Bliskom istoku vodio investicioni fond finansiran milijardama dolara iz Saudijske Arabije.

Autor istrage tvrdi i da su pojedine velike kompanije, uključujući banke i tehnološke gigante, donirale milione dolara Trampovom inauguracionom fondu, nakon čega su određene istrage protiv njih usporene ili zamrznute.

Pored finansijskih aranžmana, istraga se bavi i kontroverznim predsedničkim pomilovanjima za pojedine donatore Republikanske stranke i Trampove kampanje.

Na kraju, Sol zaključuje da obim, način i otvorenost ovih poslovnih i političkih veza predstavljaju, kako tvrdi, jedan od najvećih primera mogućeg sukoba interesa i političke korupcije u modernoj američkoj istoriji.