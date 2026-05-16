Vlasti Maldivasaopštile su danas da su obustavile potragu za telima četvoro italijanskih ronilaca za koje se veruje da se nalaze duboko u podvodnoj pećini, pošto je tokom spasilačke misije poginuo vojni ronilac.

Prema navodima italijanskog Ministarstva spoljnih poslova, grupa od pet italijanskih ronilaca verovatno je stradala dok je u četvrtak istraživala pećinu na dubini od oko 50 metara u atolu Vavu, prenosi AP.

Rekreativno ronjenje na Maldivima dozvoljeno je do dubine od 30 metara.

Portparol predsednika Maldiva Mohamed Husein Šarif izjavio je da je potraga obustavljena nakon što je pripadnik Nacionalnih odbrambenih snaga Maldiva Mohamed Mahudi preminuo od dekompresione bolesti pošto je prebačen u bolnicu u glavnom gradu.

Vlasti sada čekaju dolazak trojice finskih ronilaca, stručnjaka za dubinsko i pećinsko ronjenje, koji bi sutra trebalo da pomognu u izradi nove strategije potrage.

Mahudi će biti sahranjen uz vojne počasti, a sahrani će prisustvovati predsednik Maldiva Mohamed Muizu.

"Njegova smrt pokazuje koliko je misija bila teška", rekao je Šarif.

Spasilačke napore dodatno su otežavali loši vremenski uslovi.

U današnjoj potrazi učestvovalo je osam lokalnih ronilaca koji su se smenjivali pokušavajući da pronađu nestale Italijane.

Prvi timovi su već ranije locirali i obeležili ulaz u pećinski sistem gde su ronioci nestali.

Uzrok smrti i dalje je predmet istrage.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da će biti učinjeno sve kako bi tela žrtava bila vraćena u Italiju i izrazio saučešće zbog smrti maldivskog vojnog ronioca.

Žrtve su identifikovane kao Monika Montefalkone, vanredna profesorka ekologije na Univerzitetu u Đenovi, njena ćerka Đorđa Somakal, morski biolog Federiko Gvaltijeri, istraživač Muriel Odenino i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti.

Telo Benedetija pronađeno je u četvrtak u blizini ulaza u pećinu, zbog čega vlasti veruju da su ostala četvorica ronilaca ušla dublje u sistem pećina.

Univerzitet Đenova saopštio je da su Montefalkone i Odenino bile na Maldivima u okviru zvanične naučne misije praćenja morskog ekosistema i proučavanja uticaja klimatskih promena na tropski biodiverzitet.

Univerzitet je naglasio da ronjenje tokom kojeg se dogodila nesreća nije bilo deo planiranog istraživanja, već privatna aktivnost.

Dodaje se i da Somakal i Gvaltijeri nisu bili deo naučne misije.

Karlo Somakal, suprug Montefalkone i otac Đorđe Somakal, izrazio je sumnju da je reč o običnoj nesreći, navodeći veliko iskustvo svoje supruge i ćerke.