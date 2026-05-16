Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da se pripremaju naredne faze razmene ratnih zarobljenika u formatu "1.000 za 1.000", pošto je ove sedmice sproveden prvi deo razmene.

Kako prenosi Ukrinform, Zelenski je u večernjem obraćanju naveo da se trenutno rade spiskovi i potrebna usaglašavanja za nastavak razmene.

"Ne zaustavljamo se, kako bi bilo i narednih etapa razmena. Ove nedelje bio je prvi deo razmene ‘1.000 za 1.000’. Pripremamo sledeće", rekao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da se nastavlja rad na usaglašavanju svih neophodnih lista i procedura i zahvalio svima koji su uključeni u proces.
Zelenski je naglasio da je cilj povratak ukrajinskih državljana iz zarobljeništva i nastavak jačanja međunarodne saradnje.

U okviru prvog dela razmene 15. maja "1000 za 1000" iz ruskog zarobljeništva vraćeno je 205 ukrajinskih državljana.

Kurir.rs/Ukrinform

