Bivši mađarski premijer Viktor Orban odbacio je danas optužbe novog premijera Mađarske Petera Mađara da je prethodna vlast, tokom 16 godina upravljanja državom "opljačkala zemlju", napominjući da je državna imovina udvostručena, da su devizne rezerve dostigle istorijski maksimum, kao i da su zlatne rezerve značajno povećane u odnosu na 2010. godinu.

"Mađar priča gluposti. Odlazeća nacionalna vlada nije opljačkala zemlju, već je ojačala Mađarsku", naveo je on na Fejsbuku i optužio novu administraciju za, kako tvrdi, rizik od ekonomskog slabljenja države.

On je takođe izneo tvrdnje o navodnom uticaju međunarodnih finansijskih i političkih struktura u novoj vlasti, navodeći da će se njegova politička strana protiv toga boriti.

"Ministarstvo finansija je dato bankarima, Ministarstvo ekonomije Šelu, Soroševa mreža se preselila u kabinet premijera", naveo je Orban.

Viktor Orban priznao poraz na izborima

Komentarišu pretnju novoizabranog premijera da mu neće isplatiti otpremninu, Orban je naveo da je deo svojih primanja donirao dečijem domu u Zakarpatskoj oblasti, u Ukrajini.

Mađar je u petak saopštio je da se protivi isplati zakonom predviđene otpremnine bivšem premijeru Viktoru Orbanu, što je izazvalo političku polemiku u Mađarskoj.

Reč je o otpremnini u iznosu od oko 39 miliona forinti (oko 105.000 evra), na koju bi Orban imao pravo po važećim propisima nakon napuštanja funkcije, prenosi Index.hu.

"Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje .Nećeš je dobiti", napisao je Mađar na Fejsbuku.

On je dodao da neće potpisivati dokumenta neophodna za isplatu otpremnina članovima odlazeće vlade, čime bi, prema pisanju medija, više bivših ministara moglo ostati bez višemilionskih beneficija.

Nekoliko članova prethodne vlade je već najavilo da će novac donirati u dobrotvorne svrhe, dečIjem domu u Zakarpatju.