Jedan od četiri putnika koji se nalaze u izolaciji

Kanadski državljanin koji je boravio na kruzeru MV Hondius, na kojem je u aprilu došlo do izbijanja infekcije hantavirusom, testiran je pozitivno na bolest, saopštile su zdravstvene vlasti kanadske provincije Britanska Kolumbija.

Kako je navedeno, on je jedan od četiri putnika koji se nalaze u izolaciji na ostrvu Vankuver nakon povratka sa broda, a kod koga su se razvili blagi simptomi bolesti, prenosi BBC.

Glavni pokrajinski zdravstveni službenik dr Boni Henri saopštila je da oboleli nisu imali kontakt sa javnošću od dolaska u Kanadu, kao i da je test prvobitno označen kao "verovatno pozitivan", dok se konačna potvrda očekuje od nacionalne mikrobiološke laboratorije.

Kruzer "MV Hondius" na kojem je deo putnika preminuo od hantavirusa stigao u špansku luku Granadilja de Abona na Tenerifama na Kanarskim ostrvima Foto: Manu Fernandez/AP

Ovim slučajem ukupan broj zaraženih među putnicima kruzera porastao je na 11, dok su tri osobe preminule, a kod dve je infekcija laboratorijski potvrđena.

Preostali putnici koji su bili na brodu nalaze se u izolaciji u različitim delovima Kanade, dok je ranije svih 147 putnika i članova posade sa kruzera, koji je isplovio iz Argentine 1. aprila, napustilo brod nakon što je pristao u španskoj luci Tenerife.

Svetska zdravstvena organizacija preporučila je period izolacije od 42 dana, dok su kanadske vlasti ranije odredile kraći rok, uz mogućnost njegove izmene.

Stručnjaci navode da se hantavirus prenosi preko glodara, dok je kod određenih sojeva moguća i ograničena transmisija među ljudima, ali da je rizik od širenja veće epidemije nizak.

