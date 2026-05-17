Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Francuska spremna da sarađuje sa Ukrajinom na razvoju sistema za protivdejstvo balističkim raketama, saopšteno je posle njegovog razgovora sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Zelenski je na kanalu Telegram napisao da su on i Makron razgovarali o "brojnim pitanjima" i da su uskladili stavove u svim pravcima, prenosi Suspiline.

Posebno je, kako je rekao, zahvalio Francuskoj na osudi ruskih napada na ukrajinske gradove.

"Francuska je spremna da radi na anti-balističkoj odbrani. To je snažna odluka i važan korak", naveo je Zelenski, dodajući da su razgovarali i o jačanju ukrajinskih kapaciteta za odbijanje ruskih napada.

Dvojica lidera razgovarala su i o evropskom putu Ukrajine i otvaranju pregovaračkih klastera sa Evropskom unijom u najskorijem roku.

Zelenski je istakao i značaj koordinacije sa Francuskom u međunarodnim pitanjima, uključujući i nedavnu Makronovu posetu afričkim državama.

Predsednik Ukrajine je ponovio da Kijev već duže vreme traži od zapadnih partnera jačanje protivvazdušne odbrane, uključujući i sisteme poput Patriota, kao i dozvole za njihovu proizvodnju ili licenciranje.