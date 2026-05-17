Veliki napad dronovima bio je usmeren na Moskovsku oblast tokom noći između 16. i 17. maja, pri čemu su najmanje tri osobe poginule, a stambene zgrade oštećene, saopštili su ruski zvaničnici i lokalni izvori.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da protivvazdušna odbrana odbija napad još od večeri 16. maja, a akcije su nastavljene i u ranim jutarnjim satima 17. maja.

Do oko 3:30 sati po lokalnom vremenu, ruske vlasti tvrdile su da je oboreno najmanje 73 drona, dok su sistemi protivvazdušne odbrane i dalje presretali dolazeće ciljeve.

Snimci koji kruže društvenim mrežama nakon 3 sata ujutru navodno prikazuju bljeskove na nebu i požare na više lokacija.

Izveštaji pominju eksplozije u gradovima Himki, Klin i Zelenograd u Moskovskoj oblasti, aktivnosti u blizini aerodroma Šeremetjevo, kao i detonacije u centru Moskve.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov kasnije je saopštio da su najmanje tri osobe poginule u napadu, uključujući dve u selu Pogorelki i jednu u Himkiju.

Dodao je da je više osoba povređeno u nekoliko okruga nakon što su dronovi pogodili stambene zgrade i kuće.

Eksplozije su tokom noći prijavljene i širom Krima. Napadi su usledili nekoliko dana nakon što je Rusija uvela nova ograničenja u vezi sa izveštavanjem o posledicama udara dronovima, zabranivši objavljivanje fotografija, video-snimaka ili detalja bez zvaničnog odobrenja.