Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je 16. maja da je neeksplodirani projektil pronađen na imanju u blizini granice zemlje sa Ukrajinom.

Projektil je pronađen u dvorištu nenaseljene kuće u selu Pardina u okrugu Tulčea, navodi se u saopštenju ministarstva. Rumunijadeli granicu dugu 650 kilometara sa Ukrajinom.

Ministarstvo je opisalo predmet kao "nevođeni reaktivni projektil", ali nije navelo njegovo moguće poreklo.

Tulčea, Rumunija Foto: Google Maps

- Tehničke provere potvrdile su prisustvo dva kilograma eksploziva u telu projektila - navodi se u saopštenju, uz dodatak da su vlasti obezbedile područje. Rumunsko Ministarstvo odbrane kasnije je potvrdilo da je "projektil kontrolisano detoniran".

Od kada je Rusijapokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine, Rumunija je prijavila više incidenata koji uključuju ostatke letelica i povrede vazdušnog prostora povezane sa napadima u blizini granice.

Ruski dronovi koji ciljaju ukrajinsku lučku infrastrukturu na Dunavu u više navrata su ulazili u rumunski vazdušni prostor, dok su njihovi delovi padali na teritoriju Rumunije nakon što su ih ukrajinske snage oborile.

Prošlog meseca, dron sa eksplozivom pao je u dvorište kuće u gradu Galaci, što je bio prvi put od početka rata da je takav incident izazvao materijalnu štetu u Rumuniji.