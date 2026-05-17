Grbavi kit Timi, koji je ranije ove godine spasen u velikoj akciji u Nemačkoj, pronađen je mrtav nakon što se nasukao kod obale danskog ostrva Anholt. Vest, koja je izazvala veliko interesovanje u nemačkim medijima, danas je i zvanično potvrđena, javio je TV2 Østjylland.

Potvrđeno: Nasukani kit je Timi



Danska Agencija za zaštitu životne sredine potvrdila je da je uginula životinja zaista čuveni kit. Identitet je utvrđen pomoću posebnog odašiljača koji je Timiju bio pričvršćen na leđa tokom akcije spasavanja u Nemačkoj.

- Današnji uslovi omogućili su lokalnom službeniku Agencije za prirodu da pronađe i preuzme odašiljač. Njegov položaj i izgled potvrđuju da je reč o istom kitu koji je ranije praćen u nemačkim vodama - izjavila je Jane Hansen, rukovodilac kancelarije u agenciji.

- Sada možemo da potvrdimo da je grbavi kit nasukan kod Anholta isti onaj koji se prethodno nasukao u Nemačkoj i kojeg su pokušali da spasu - stoji u pisanom odgovoru za TV2 Østjylland.

Grbavi kit se nasukao na nemačkoj obali, ali je spašen

Apel vlasti: Držite se dalje od lešine kita



Iz Agencije su apelovali na javnost da se ne približava lešini kita. Kako objašnjavaju, osim što životinja može da prenosi bolesti opasne po ljude, postoji i rizik od eksplozije zbog nakupljanja gasova tokom raspadanja.

- Agencija i službe nadležne za morske sisare razumeju veliko interesovanje javnosti za ovog kita, ali ipak želimo da naglasimo koliko je važno držati se na bezbednoj udaljenosti i ne prilaziti mu - poručila je Hansen.

Trenutno nema konkretnih planova za uklanjanje lešine niti za obdukciju, a vlasti procenjuju da kit na sadašnjoj lokaciji ne predstavlja smetnju.

Otkriće i početna neizvesnost



Lešina je pronađena oko 75 metara od obale, na dubini od jednog do dva metra, a procenjuje se da je kit bio mrtav već neko vreme.

U petak popodne Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da nema jasnih znakova koji bi potvrdili da je reč o Timiju, ali da ta mogućnost ne može biti isključena. Tada su uzeti uzorci tkiva radi DNK analize i poređenja sa uzorcima uzetim u Nemačkoj.

Vest je posebno odjeknula u Nemačkoj, čiji je helikopter lista Bild juče kružio iznad ostrva. Reporter koji je bio u letelici izvestio je da je lešina prekrivena krvlju i da je desetine galebova kljucaju.

Reakcije meštana



Uprkos medijskoj pažnji, dolazak nemačkih novinara i turista na ostrvo je izostao. Jakob Kjaergard, stanovnik Anholta, u petak je otišao do obale kako bi i sam video prizor.

- Imam već preko 40, pa mi vid nije kao nekad - našalio se, aludirajući na to da je kita sa plaže bilo teže uočiti.

- Ali sada jasno vidim da se tamo nasukala prava morska neman - rekao je.

Dodao je da je priča o kitu među ostrvljanima već postala "stara vest", iako je u četvrtak bila glavna tema razgovora.

Podsetnik na ogromnu akciju spasavanja



Timi je postao poznat nakon jedne od najneobičnijih akcija spasavanja kitova u novijoj evropskoj istoriji.

Spasilački timovi iz nekoliko zemalja koristili su posebne mreže, vazdušne jastuke i teglenicu napunjenu vodom kako bi ga premestili iz plićaka uz nemačku obalu.