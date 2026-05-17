Stivena Matabonija, poznatijeg pod nadimkom "Matas", napala je velika bela ajkula u subotu u blizini popularnog australijskog turističkog ostrva. Otac dvoje dece bio je sa prijateljima kada mu je predator oko 10 časova zagrizao donji deo noge kod ostrva Rotnest u blizini Perta

U potresnoj izjavi, njegova supruga Širen Mataboni opisala je Stivena kao velikodušnog i posvećenog oca njihove dve ćerke, stare dve godine i četiri meseca.

- Naša srca su nepovratno slomljena zbog gubitka Stivena, kog su njegovi prijatelji od milja zvali "Matas". Bio je strastveni ribolovac i podvodni ribolovac koji je živeo za more i disao morem, uvek povezan sa okeanom. Bio je izuzetno odan, beskrajno velikodušan i čovek koji bi vam dao i poslednju košulju sa sebe. Svet je izgubio zaista jedinstvenog gospodina, a naše ćerke su prerano izgubile neverovatnog oca.

Nastadali Australijanac bio je čovek sa brojnim talentima, a igrao je australijski fudbal za FK Kingsli. Njegov klub odao mu je počast posle tragičnih vesti, opisujući Stivena kao "veoma voljenog prijatelja mnogih u našoj klupskoj zajednici".

- Matas je bio jedna od najiskrenijih osoba koje ste mogli da upoznate. Imao je osmeh i auru koji su mogli da osvetle prostoriju i svi koji su imali privilegiju da ga poznaju pamtiće ga s ljubavlju. Naše misli i ljubav su uz njegovu porodicu i prijatelje u ovom neverovatno teškom trenutku, posebno uz njegovu suprugu Širen i njihove dve male ćerke.

Potresne fotografije sa mesta tragedije prikazuju Stivenove prijatelje kako teše jedni druge na palubi policijskog čamca. Narednik Majkl Vear, zadužen za ostrvo Rotnest, rekao je: "Njegovi prijatelji su zapravo prisustvovali ovom užasnom događaju."

- Prijatelji žrtve izvukli su njegovo telo iz vode, reanimirali ga tokom povratka i odmah stigli do pristaništa Džordi Bej.

Vear je rekao da su članovi grupe bili iskusni ribolovci.

- Iznajmili su čamac za taj dan i pružali Stivenu pomoć dok su velikom brzinom išli ka najbližem pristaništu, gde su ih čekali hitna pomoć i spasilački helikopter. Policijska vazdušna jedinica nadletela je područje i čak su spustili jednog policajca iz helikoptera na obalu kako bi nam pomogao. Sve službe su zajednički učestvovale kako bismo učinili sve što je moguće za žrtvu.

Kancelarija za primarne industrije i regionalni razvoj saopštila je da je dobila prijavu da je Stivena napala ajkula duga oko četiri metra.

"Surf Life Saving WA" objavio je na društvenim mrežama da je velika bela ajkuladuga skoro pet metara primećena oko 10 časova, na oko 80 metara od obale. Nadležni su pozvali ljude na dodatni oprez u oblastima Horsesšu Rifa i Merdžori Beja.

Dodali su da će patrolni brod nadgledati područje. Posetioci plaža zamoljeni su da prijave svako viđenje ajkule vlastima. Ostrvo Rotnest je zaštićeni prirodni rezervat i popularna turistička destinacija.

Ovo se događa nakon niza napada ajkula duž australijske obale ove godine. Četvoro ljudi napadnuto kod Sidneja u razmaku od samo 48 sati u januaru.