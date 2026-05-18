Sve je snimljeno

Koliko su iransko društvo i stanovništvo zaista u ratu najbolje svedoči pomalo bizaran primer "obuke" u programu uživo.

Voditelj je oficiru Revolucionarne garde poslužio kao regrut s kojim je prošao kroz najvažnije informacije o kalašnjikovu kao glavnom pešadijskom oružju iranske vojske.

Oficir je pokazao voditelju kako napuniti okvir kalašnjikova pa zatim isti stavi u pušku i repetira nakon čega je oružje spremno za borbu.

Ovakav program napravljen je kako bi se civilnom stanovništvu pružio uvid u rukovanje streljačkim naoružanjem u slučaju američke invazije.

Šta je Revolucionarna garda?

Iranska revolucionarna garda je elitno krilo iranske vojske, zaduženo za zaštitu režima od unutrašnjih i spoljnih pretnji.

Garda je osnovana na kraju islamske revolucije 1979. godine u Iranu kao elitna naoružana milicija, čija je uloga bila da zaštiti šiitski klerički režim koji je tada bio u začetku.

Iran

Iranska Revolucionarna garda nije samo najmoćnija vojna institucija u zemlji, već ima dubok uticaj na domaću politiku i ekonomiju, a njeni interesi se protežu na građevinske, telekomunikacione, automobilske i energetske industrije.

Uloga Garde je sadržana u Ustavu i odgovara samo vrhovnom verskom lideru Irana, ajatolahu.