Najmanje tri osobe poginule su u napadu ukrajinskim dronom na moskovsku regiju, dok je 12 osoba povređeno u drugim napadima dronovima, saopštile su vlasti u nedelju, dok Rusija pokušava da odbije masovne vazdušne napade.

"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći i jutra oboreno 556 dronova, uključujući i iznad moskovske regije.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji Telegram da je jedna žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, severno od Moskve, dok spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.

Ukrajinski napad na Moskvu