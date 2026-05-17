Najmanje tri osobe poginule su u napadu ukrajinskim dronom na moskovsku regiju, dok je 12 osoba povređeno u drugim napadima dronovima, saopštile su vlasti u nedelju, dok Rusija pokušava da odbije masovne vazdušne napade.

"Tehnologija" moskovske rafinerije nafte nije oštećena u noćnom napadu, dok su tri kuće oštećene, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, dodajući da je u prethodna 24 sata oboreno više od 120 dronova.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći i jutra oboreno 556 dronova, uključujući i iznad moskovske regije.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov objavio je na aplikaciji Telegram da je jedna žena poginula kada je pogođena kuća u gradu Himki, severno od Moskve, dok spasilački tim radi na izvlačenju jedne osobe iz ruševina.

Ukrajinski napad na Moskvu Foto: Pritnscreen

Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, rekao je Vorobjov. Oštećeno je i nekoliko visokih stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

