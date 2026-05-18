To su eksperimentalne mere za povećanje bezbednosti saobraćaja, izjavio je prefekt te oblasti Tijeri Sike.

Sike je za radio RMC rekao da je korišćenje elektronskih uređaja povezano sa svakom petom saobraćajnom nesrećom i upozorio da je reč o "nacionalnoj katastrofi".

Prema njegovim rečima, nova mera ne podrazumeva automatsko oduzimanje dozvole, već će odluka zavisiti od procene opasnosti situacije i profila vozača.

- Moguće je privremeno oduzimanje dozvole na nekoliko nedelja, najčešće oko mesec dana, ali sve zavisi od konkretnog slučaja - rekao je Sike.

On je dodao da suspenzija vozačke dozvole može da traje i do šest meseci.

Francuske vlasti odlučile su da pooštre administrativne kazne kako bi smanjile broj nesreća izazvanih nepažnjom zbog upotrebe telefona tokom vožnje.

Podaci francuske Agencije za bezbednost saobraćaja pokazuju da je broj poginulih na putevima u aprilu 2026. godine povećan za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, kada je život izgubilo ukupno 285 ljudi.

Prema podacima prefekture, od 576 saobraćajnih nesreća zabeleženih u Voklizu tokom 2025. godine, 19 odsto bilo je povezano sa korišćenjem mobilnog telefona.

Sike je upozorio da držanje telefona tokom vožnje utrostručuje rizik od izazivanja nesreće, dok čitanje poruka povećava rizik čak 23 puta.