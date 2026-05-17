Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da se kineski predsednik Si Đinpingsložio da Teheran mora ponovo da otvori Ormuski moreuz, iako Kina nije dala nikakve naznake da će se umešati.

Tokom leta iz Pekinga u petak, posle dvodnevnih razgovora sa Sijem, Tramp je rekao da razmatra ukidanje američkih sankcija kineskim naftnim kompanijama koje kupuju iransku naftu, jer je Kina najveći kupac iranske nafte.

- Ne tražim nikakve usluge, jer kada tražite usluge, morate i vi da uzvratite - rekao je Tramp na pitanje novinara u avionu Air Force One da li je Si dao čvrsto obećanje da će izvršiti pritisak na Iran da ponovo otvori moreuz.

Si nije komentarisao razgovore sa Trampom o Iranu, iako je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo rat, nazivajući ga sukobom "koji nikada nije trebalo da se dogodi i koji nema razloga da se nastavi".

"Želimo da moreuz bude otvoren"

Iranje efektivno zatvorio moreuz kroz koji je prolazila petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa pre nego što su SAD i Izrael pokrenuli napade 28. februara. Poremećaji u pomorskom saobraćaju izazvali su najveću naftnu krizu u istoriji i doveli do rasta cena nafte.

Ebrahim Azizi, koji vodi odbor za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, rekao je u subotu da je Teheran pripremio mehanizam za upravljanje saobraćajem kroz moreuz po posebnoj ruti koja će uskoro biti predstavljena.

Azizi je rekao da će koristi imati samo komercijalna plovila i strane koje sarađuju sa Iranom, kao i da će se naplaćivati takse za specijalizovane usluge u okviru tog sistema.

Hiljade Iranaca poginulo je u američkim i izraelskim vazdušnim napadima. Hiljade ljudi poginule su i u Libanu u sukobima između Izraela i Hezbolaha, kog podržava Iran, iako su Izrael i Liban u petak produžili prekid vatre za 45 dana.

SAD su prošlog meseca pauzirale napade, ali su uvele pomorsku blokadu. Do subote je, prema američkoj vojsci, 78 trgovačkih brodova preusmereno, a četiri onesposobljena kako bi se obezbedilo poštovanje blokade.

Teheran, koji je izvodio napade na Izrael, američke baze i zalivske države od početka rata, saopštio je da neće ponovo otvoriti moreuz dok SAD ne ukinu blokadu. Tramp je zapretio nastavkom napada ako Iran ne pristane na dogovor.

- Ne želimo da oni imaju nuklearno oružje, želimo da moreuzi budu otvoreni - rekao je Tramp u Pekingu, zajedno sa Sijem.

Iran, koji godinama negira da želi da razvije nuklearno oružje, odbija da obustavi nuklearna istraživanja ili da se odrekne zaliha obogaćenog uranijuma.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragčirekao je da je Teheran primio poruke iz SAD koje ukazuju da je Vašington spreman da nastavi pregovore.

Pakistan posreduje između Vašingtona i Teherana. Iranska novinska agencija Nournews navela je da je ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni imao "detaljne" razgovore sa pakistanskim kolegom o odnosima Irana i Pakistana i mogućnosti nastavka mirovnih pregovora, ali bez navođenja detalja.

Tramp gubi strpljenje: "Zatišje pred buru"

Tramp, koji je u intervjuu za "Foks njuz" rekao da gubi strpljenje sa Iranom, izjavio je da Teheran "treba da napravi dogovor".

Iako kriza i dalje izaziva globalne ekonomske potrese, Iran planira ponovno otvaranje berze u utorak, nakon njene obustave od početka američko-izraelskih vazdušnih napada, prenela je agencija IRNA.

- Obustava aktivnosti berze od početka rata imala je za cilj zaštitu imovine akcionara, sprečavanje paničnog trgovanja i obezbeđivanje transparentnijih uslova formiranja cena - rekao je Hamid Jari, zamenik nadzornika u organizaciji za hartije od vrednosti.

Pregovori o okončanju rata obustavljeni su prošle nedelje nakon što su Iran i SAD odbacili poslednje predloge druge strane.

Aragči je u petak rekao da bi Iran pozdravio kineski doprinos, dodajući da Teheran pokušava da da šansu diplomatiji, ali da ne veruje SAD, koje su prethodne runde pregovora prekinule vazdušnim napadima.

Kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, naveli su da je jedan od ciljeva slabljenje vlasti kako bi Iranci mogli da je svrgnu.

Tokom rata nije bilo značajnih znakova organizovanog otpora u Iranu, a organizacije za ljudska prava navode da se vlasti oštro obračunavaju sa protivnicima.

Iransko pravosuđe je saopštilo da je od početka rata pogubljeno 39 osoba zbog saradnje sa izraelskim ili američkim obaveštajnim službama ili učešća u "terorizmu" i oružanim neredima.

Takođe je navedeno da je 36 "srednje rangiranih" disidenata osuđeno na dugogodišnje zatvorske kazne.

Predsednik SAD Donald Tramp tokom noći je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio video od pre šest godina, u kojem navodno naređuje napad razarača na avion Irana.

On je takođe podelio fotografiju generisanu veštačkom inteligencijom, koja upozorava na "zatišje pred buru".

Na AI fotografiji vidi se Donald Tramp okružen ratnim brodovima sa iranskim zastavama, na uzburkanom moru iznad kog su crni oblaci iz kojih sevaju munje.

- Bilo je zatišje pred buru - piše iznad fotografije.

Američki nosač aviona Džerald Ford posle 11 meseci ponovo u bazi u Virdžiniji

Američki nosač aviona "Džerald Ford", najveći nosač aviona na svetu, vratio se najdužeg raspoređivanja od Vijetnamskog rata u bazu u Virdžiniji. Ratni brod i dva prateća razarača pristali su Norfok, a oko 5.000 mornara čekalo je da vidi svoje porodice prvi put od juna.

Brodovi su pružili podršku američkom ratu protiv Irana i imali zadatak u hapšenju bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Pored borbenih operacija i prelaska više kontinenata, na nosaču aviona je izbio i požar koji nije bio povezan sa borbom. Stotine mornara su ostale bez mesta za spavanje a čekalo se i na dugotrajne popravke na grčkom ostrvu Krit.