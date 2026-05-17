Najmanje četiri osobe su poginule u velikom napadu ukrajinskih dronova na ruske regione, uključujući i Moskvu, koja je pretrpela najveći napad u više od godinu dana.

Tri osobe su poginule u moskovskom regionu, a jedna u Belgorodskoj oblasti, saopštile su vlasti u nedelju.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je jedna žena poginula kada je pogođena kuća u Himkiju, severno od prestonice i dodao da spasioci pretražuju ruševine u potrazi za još jednom osobom.

Vidi galeriju Ukrajinski napad na Moskvu

Dvojica muškaraca poginula su u selu Pogorelki u okrugu Mitišči. Nekoliko stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata je oštećeno, naveo je.

PVO sistemi su uništili 81 dron koji je od ponoći bio usmeren ka Moskvi, prenosi TASS, pozivajući se na gradonačelnika Sergej Sobjanin, što predstavlja najveći napad na prestonicu za više od godinu dana.

Sobjanin je rekao da je 12 osoba povređeno, uglavnom u blizini ulaza u moskovsku rafineriju nafte, dok su tri kuće oštećene. Dodao je da "tehnologija" rafinerije nije oštećena.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći i jutra oboreno 556 dronova iznad teritorije zemlje.