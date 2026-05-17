Orka kitovi, majka i njen sin, Viki i Keidžo, zarobljeni su u zapuštenom bazenu u Marineland Antibesu u Francuskoj, još od zatvaranja ovog zabavnog parka januara prošle godine.

Orka kitovi zarobljeni u napuštenom vodenom parku Marinlend Antibes Foto: Printskrin

Stručnjaci za zaštitu životinja više puta su upozoravali na šokantne uslove u kojima su kitovi živeli, naglašavajući da su im očajnički potrebni čista voda, društvena interakcija i mentalna stimulacija kako bi preživeli.

Aktivisti strahuju da će orke uginuti u napuštenom parku posle višemesečnih odlaganja odluke o tome gde bi mogle da budu premeštene.

Francuski predsednik Emanuel Makron ranije je obećao aktivistima da će biti preduzete mere, ali je postignut mali napredak dok su vlasti pokušavale da pronađu novi dom za kitove.

Puštanje orki u divljinu takođe je odbačeno jer su Viki i Keidžo čitav život proveli u zatočeništvu.

Međutim, sada se pojavila nada nakon što je zoološki vrt Loro Park na Tenerifima potvrdio da je spreman da primi ove orke u okviru dramatične akcije spasavanja. Ovaj potez mogao bi da spase živote kitova ukoliko španska vlada odobri transfer.

Volfgang Kisling, predsednik grupacije Loro Park, izjavio je da je park spreman da "spasi Viki i Keidža i obezbedi sve raspoložive resurse kako bi se sprečilo da uginu i kako bi trajno bili smešteni u uslovima koji garantuju njihovu zaštitu i dobrobit".

Ipak, upozorio je da vlada Španije mora formalno da odobri transfer pre nego što bilo kakva akcija spasavanja otpočne.

- Ovo se ne može tretirati kao jednostavna administrativna procedura. Radi se o životima dve životinje kojima je potrebno hitno i trajno rešenje, tehnički izvodljivo i potvrđeno od strane nadležnih vlasti uključenih država - stoji u zvaničnom saopštenju.

Kisling je takođe insistirao da akcija spasavanja nije motivisana profitom.

- Ne zarađujemo ni jedan jedini evro više zato što imamo šest orki umesto četiri. Ovo radimo iz moralne, tehničke i profesionalne odgovornosti. Radimo to zato što znamo kako da brinemo o ovim životinjama i zato što želimo da sprečimo da Viki i Keidžo uginu u Francuskoj bez stvarne alternative.

Francuski ministar za ekološku tranziciju Metju Lefevr navodno je već odobrio predloženi transfer na Tenerife. To znači da konačna odluka sada zavisi od španske vlade, dok aktivisti pokušavaju da spreče tragediju.

Loro Park je saopštio da je spasavanje Viki i Keidža sada njihov "glavni prioritet", nakon što su uložili više od 30 miliona dolara u projekte zaštite 18 vrsta. "PETA Watch" pozdravila je odluku francuske vlade da odobri premeštanje dve orke iz Marinlenda u Loro Park.

- Ovo je ispravna odluka koja dobrobit orki stavlja na prvo mesto i predstavlja opciju koja najviše doprinosi njihovoj zaštiti - stoji u zvaničnom saopštenju organizacije.

"PETA Watch" je takođe saopštila da je odluka snažan odgovor borcima za prava životinja koji su "navodili nerealna rešenja poput vraćanja orki u okean ili nepostojećeg morskog utočišta".

Pošto je Marinlend Antibes zatvoren od januara 2025. godine, prioritet organizacije bio je da životinje budu prebačene u etablirani i akreditovani zoološki objekat.