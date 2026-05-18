Slušaj vest

Ema Koronel Aispuro (36) oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama početkom ove nedelje kada je snimila svoj trening u teretani u Kaliforniji, izvodeći seriju zgibova.

Kraljica lepote, koja se udala za Guzmana sa 18 godina, postavila je snimak na svoj Instagram u ponedeljak.

Foto: Instagram/emma.coronel

Oduševljeni korisnici su je podstakli da nastavi, komentarišući "samo jako vežbaj" i "volim te, Ema".

Interesantno je da je snimak treninga, koji je u međuvremenu obrisan, objavljen samo nekoliko sati nakon što je američki okružni sudija Brajan Kogan odbacio Guzmanova gotovo svakodnevna, i jedva čitljiva, pisma u kojima se traži novo suđenje i ekstradiciju u Meksiko.

U poslednjem pismu od 28. aprila, Guzman je tvrdio da je "meksička vlada odgovorna za nasilje", i da nikome nije naudio.

Napisao je još jedno pismo 24. aprila i zalagao se za puštanje iz zatvora u Koloradu gde služi doživotnu kaznu - tvrdeći da je "savezni sud u Bruklinu prekršio sve, od 1. do 8. amandmana".

- Zovem se Hoakin Guzman i borim se za ekstradiciju i puštanje na slobodu u Meksiko - piše na početku pisma.

On već nedeljama šalje rukom pisana pisma, u kojima tvrdi da suđenje nije bilo pravedno, traži da se proces ponovi i da se njegovoj porodici dozvoli da ga poseti.

Kogan je u presudi u ponedeljak rekao da "neki od ovih dokumenata nemaju smisla i nijedan od njih nema nikakvu pravnu osnovu".

Foto: U.S. District Court Brooklyn

Njegova supruga, koja je rođena u Kaliforniji, izjasnila se krivom za trgovinu drogom i pranje novca u junu 2021. godine. Osuđena je na tri godine zatvora u sklopu sporazuma o priznanju krivice, a zatim je prebačena iz zatvora u Teksasu u kalifornijski pritvor pre puštanja na slobodu u septembru 2023. godine.

Ona se vratila svojim manekenskim korenima i debitovala je na Nedelji mode u Milanu u septembru 2024. godine, pojavivši se na pisti za dizajnerku Ejpril Blek Dajmond.

U martu 2025. godine udružila se sa meksičko-američkom influenserkom Grasijelom Montes kako bi pokrenuli liniju donjeg rublja.

Dok ona pokušava da se "iskupi", Guzmanovo carstvo se tiho raspada iznutra.

1/7 Vidi galeriju Ema Koronel Aispuro Foto: AP Seth Wenig, AP Mark Lennihan, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Guzmanova dva najstarija sina - Ivan Arhivaldo Guzman Salazar (42) i njegov brat Hesus Alfredo Guzman Salazar (39) - navodno su u pregovorima sa američkim vlastima o predaji, rekli su izvori za Los Anđeles Tajms u ponedeljak.

Ivan i Hesus, koji vode deo kartela poznat i kao Los Čapitos, navodno su igrali ulogu u pružanju ključnih dokaza koje su vlasti iskoristile u optužnici protiv guvernera Sinaloe Rubena Roče Moje i devet drugih bivših i sadašnjih državnih zvaničnika.

Njihova polubraća, Ovidio Guzman Lopez (36) i Hoakin Guzman Lopez (39), nalaze se u pritvoru u SAD od prošle godine. Hoakin čeka izricanje presude 1. juna, a Ovidio ima saslušanje zakazano za 27. jul.