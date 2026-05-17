ZELENSKI POSLAO "JASNU PORUKU RUSIMA" Oglasio se posle SMRTONOSNOG napada na Moskvu: "Ovo je pravedan odgovor, okončajte rat što pre" (FOTO/VIDEO)
Napadi dronovima na Moskvu i okolni region 17. maja u potpunosti su pravedan odgovor na rusko produžavanje rata i napade na ukrajinske gradove, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
- Naši odgovori na rusko produžavanje rata i njihove napade na naše gradove i zajednice potpuno su opravdani. Ovog puta ukrajinska dalekometna kazna stigla je do Moskovske oblasti i jasno poručujemo Rusima da njihova država mora da okonča svoj rat - naveo je Zelenski.
Dodao je da ukrajinski proizvođači dronova i raketa nastavljaju svoj rad.
- Zahvalan sam bezbednosnim službama Ukrajine i Odbrambenim snagama Ukrajine na preciznosti. Udaljenost od državne granice Ukrajine je veća od 500 kilometara. Koncentracija ruske protivvazdušne odbrane u Moskovskoj oblasti je najveća, ali je mi savladavamo - naglasio je Zelenski.
Tokom noći 17. maja, neidentifikovani dronovi izveli su masovan napad na Moskvu i okolni region. Rusi su više puta prijavljivali eksplozije. Pre toga, glasne detonacije čule su se i na Krimu.
Kao rezultat napada dronovima na Moskvu i region pogođeni su objekti poput tehnološkog parka, proizvodnog pogona, rafinerije nafte, aerodroma i stanice za pretovar naftnih derivata.
Ukrajinsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je napade na više objekata u Moskvi i Moskovskoj oblasti, uključujući rafineriju nafte, skladište goriva i pogone za proizvodnju mikroelektronike.
(Kurir.rs/RBC-Ukraine/Preneo: V.M.)