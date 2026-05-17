Horor se dogodio kada je za sada neidentifikovani vozač velikom brzinom projurio ulicom u Istočnom Ouklandu oko 23:15 sati u subotu uveče.

Automobil je najpre udario u drugo parkirano vozilo, a zatim se popeo na trotoar i udario grupu ljudi ispred prodavnice na raskrsnici 85. avenije i Međunarodnog bulevara, saopštili su organi reda za "East Bay Times".

Tri osobe su proglašene mrtvim na licu mesta, dok je još petoro, uključujući i osumnjičenog vozača, povređeno, potvrdio je portparol vatrogasne službe Ouklanda Majkl Hant.

Od povređenih, dve osobe su u kritičnom stanju, dok je jedna zadobila teške povrede, rekao je Hant. Stanje preostale dve osobe za sada nije poznato.