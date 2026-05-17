MALOLETNIK ULETEO KOLIMA U MASU LJUDI! Troje mrtvih, petoro povređenih na raskrsnici u gradu! Ljudi sprečili vozača da pobegne! Horor scena u Kaliforniji!
Horor se dogodio kada je za sada neidentifikovani vozač velikom brzinom projurio ulicom u Istočnom Ouklandu oko 23:15 sati u subotu uveče.
Automobil je najpre udario u drugo parkirano vozilo, a zatim se popeo na trotoar i udario grupu ljudi ispred prodavnice na raskrsnici 85. avenije i Međunarodnog bulevara, saopštili su organi reda za "East Bay Times".
Tri osobe su proglašene mrtvim na licu mesta, dok je još petoro, uključujući i osumnjičenog vozača, povređeno, potvrdio je portparol vatrogasne službe Ouklanda Majkl Hant.
Od povređenih, dve osobe su u kritičnom stanju, dok je jedna zadobila teške povrede, rekao je Hant. Stanje preostale dve osobe za sada nije poznato.
Vozač je pokušao da pobegne sa mesta nesreće, ali su ga građani zadržali do dolaska policije, naveli su zvaničnici.
