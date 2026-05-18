Međunarodni krivični sud (MKS) odbacio je navode izraelskih medija da su izdati novi nalozi za hapšenje političara i vojnih zvaničnika te zemlje zbog navodnih zločina protiv Palestinaca.

Portparolka suda Orijana Maje je novinarima rekla da izveštaj izraelskog lista Harec o izdavanju naloga za hapšenje ukupno pet političara i vojnih zvaničnika nije tačan, prenosi agencija Rojters.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

"Sud negira izdavanje novih naloga za hapšenje povodom situacije u Palestini", rekla je ona.

(Kurir.rs/Beta)

