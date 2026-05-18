Portparolka suda Orijana Maje rekla je da izveštaj izraelskog lista Harec o izdavanju naloga za hapšenje ukupno pet političara i vojnih zvaničnika nije tačan
DEMANTI
MKS ODBACIO NAVODE IZRAELSKIH MEDIJA: Nisu izdati novi nalozi za hapšenje političara i vojnih zvaničnika
Slušaj vest
Međunarodni krivični sud (MKS) odbacio je navode izraelskih medija da su izdati novi nalozi za hapšenje političara i vojnih zvaničnika te zemlje zbog navodnih zločina protiv Palestinaca.
Portparolka suda Orijana Maje je novinarima rekla da izveštaj izraelskog lista Harec o izdavanju naloga za hapšenje ukupno pet političara i vojnih zvaničnika nije tačan, prenosi agencija Rojters.
Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA
Vidi galeriju
"Sud negira izdavanje novih naloga za hapšenje povodom situacije u Palestini", rekla je ona.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši