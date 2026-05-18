KAMION PAO S MOSTA, UPAO U REKU! Devetoro se vodi kao nestalo, petoro spaseno (VIDEO)
Jedan radnik je poginuo, a devetoro je nestalo kada je kamionet sleteo sa mosta na jugozapadu Kine, preneli su lokalni mediji.
Kamionet je juče prevozio oko 15 radnika na farmu slatkog krompira u regionu Guangsi na jugu zemlje i upao u reku dok je prelazio most, javila je državna televizija CCTV.
Pet ljudi je spaseno, saopštila je kineska policija.
Više od 700 spasilaca opremljenih podvodnim sonarima, čamcima i dronovima raspoređeno je danas u potrazi za nestalim osobama i vozilom.
Obilne padavine u području gde se desila nesreća stvorile su bujice i povećale rizik od odrona, što je otežalo spasilačke operacije, javili su mediji.
(Kurir.rs/Beta)
