Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jedan radnik je poginuo, a devetoro je nestalo kada je kamionet sleteo sa mosta na jugozapadu Kine, preneli su lokalni mediji.

Kamionet je juče prevozio oko 15 radnika na farmu slatkog krompira u regionu Guangsi na jugu zemlje i upao u reku dok je prelazio most, javila je državna televizija CCTV.

Pet ljudi je spaseno, saopštila je kineska policija.

Više od 700 spasilaca opremljenih podvodnim sonarima, čamcima i dronovima raspoređeno je danas u potrazi za nestalim osobama i vozilom.

Obilne padavine u području gde se desila nesreća stvorile su bujice i povećale rizik od odrona, što je otežalo spasilačke operacije, javili su mediji.