Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas ne bi trebalo da bude pregovarač sa Rusijom, jer to nije u njenom interesu, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov novinaru televizije Rusija jedan Pavlu Zarubinu.

Predstavnik Kremlja podsetio je na reči ruskog lidera da tu ulogu može preuzeti neko ko nije stigao da govori loše o Ruskoj Federaciji.

Peskov je izrazio nadu da će u Evropi prevladati praktičan pristup, koji će se pretočiti u stvarnu realizaciju.

Kaja Kalas na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji

Ove nedelje nemački kancelar Fridrih Merc odbacio je kandidaturu bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera za predstavnika Evropske unije u pregovorima sa Rusijom, iako je njegovo ime pomenuo predsednik Vladimir Putin.

Međutim, Merc je na to odgovorio da će Evropljani sami odlučiti ko će govoriti u njihovo ime.