Pojedini OSINT nalozi i analitičari na društvenim mrežama tvrde da američki vojni transportni avioni C-17 ponovo intenzivno lete između Evrope i Bliskog istoka.

Prema njihovim navodima, ovaj obrazac kretanja uočen je i neposredno pre 28. februara ove godine, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vazdušne udare na Iran, čime je zvanično otpočeo tekući rat.

Najnoviji podaci pokazuju povećan broj letova transportnih aviona američkog ratnog vazduhoplovstva koji napuštaju Bliski istok i lete ka evropskim bazama, što je pokrenulo spekulacije o prelasku sukoba u novu fazu.

U analizama koje kruže mrežom iks navodi se da bi ovi logistički pokreti mogli ukazivati na pripremu novih vojnih akcija usmerenih protiv iranskog nuklearnog programa, posebno u svetlu nestabilnog primirja koje je na snazi od aprila.

Spekuliše se da Vašington i Tel Aviv žele da iskoriste trenutnu situaciju kako bi trajno onemogućili Teheran da razvije nuklearno naoružanje.

Iz Pentagona bez potvrde

Zvanične potvrde iz Pentagona ili izraelskog vojnog vrha o značenju ovih letova i dalje nema, a analitičari podsećaju da se avioni C-17 redovno koriste za rotaciju trupa, snabdevanje i prebacivanje opreme.

Iako obaveštajni rad na osnovu otvorenih izvora često pruža brze i tačne informacije o kretanju trupa na terenu, stručnjaci pozivaju na oprez pri donošenju zaključaka.

Budući da se OSINT zasniva na analizi javno dostupnih podataka o letovima i satelitskih snimaka, tumačenja pojedinačnih analitičara mogu biti senzacionalistička ili pogrešna u pogledu tačnog tajminga operacija. Zbog toga se pojačana aktivnost američke transportne avijacije za sada posmatra kao ozbiljan signal logističkog prestrojavanja dok traju diplomatski napori za rešavanje krize.