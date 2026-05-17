Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da su se u nedelju sistemi protivvazdušne odbrane uspešno suočili sa tri bespilotne letelice koje su ušle u vazdušni prostor zemlje iz pravca zapadne granice.

Prema zvaničnim informacijama, dve letelice su uspešno presretnute i uništene, dok je treća pogodila električni generator koji se nalazi izvan unutrašnjeg kruga nuklearne elektrane Baraka u regionu Al Dafra.

Ovaj udar je izazvao požar na generatoru, ali nadležne službe naglašavaju da incident nije imao nikakav uticaj na nuklearnu bezbednost samog postrojenja.

Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je ubrzo nakon incidenta da je nivo radijacije u okolini nuklearne elektrane potpuno normalan i da požar u blizini objekta nije izazvao nikakvo curenje ili opasnost po okolinu.

Trenutno su u toku opsežne istrage kako bi se precizno utvrdilo poreklo ovog napada i otkrilo odakle su dronovi lansirani, a vojni vrh je obećao da će sve nove informacije odmah biti prenete javnosti.

Ministarstvo odbrane UAE je na kraju saopštenja naglasilo da su njihove oružane snage u stanju potpune pripravnosti i spremne da odlučno reaguju na svaku pretnju koja ugrožava suverenitet i stabilnost države.

(Kurir.rs/Asharq/P.V.)

